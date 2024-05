"PANTER NIJE ZA PARTIZAN, NEDORASTAO JE ULOZI KOJA MU JE DODELJENA" Čuveni as crno-belih ZAGRMEO: Ove godine igrao je SKANDALOZNO!

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su ABA ligu pobedom od 3:0 u finalnoj seriji regionalnog takmičenja.

Ubedljiva pobeda crveno-belih što se svakako nije očekivalo, pogotovo što je treća pobeda došla na gostujućem terenu pred 20.000 "grobara". O finalnoj seriji, ali i o igrama crno-belih govorio je bivši igrač kluba iz Humske Ratko Varda.

- Kao navijaču Partizana mi je jako krivo što bar jednu utakmicu nismo dobili ili što nije otišlo u petu utakmicu. Razočaran sam igrom stranaca, jer se igra finale, najbitnija utakmica koja može da donese Evroligu, a svi vodeći stranci su podbacili. Neverovatno mi je da su Naneli i Smit jedini imali uzlaznu formu, a da su svi ostali pali.

foto: Marko Metlas/Profimedia

Mislim da kad te neko pobedi 3:0 da nemaš pravo da se žališ na neke spoljne faktore. Ja na derbi gledam, da moraš da razumeš, moraš da osetiš, drugačija je utakmica u odnosu na ostale. Mislim da su tu neku emociju sa tribina i energiju mnogo bolje osetili igrači Zvezde. Oni su igrali u nekim trenucima sa pet domaćih igrača i mislim da su to mnogo bolje prihvatili. Možda je taj neki segment presudio da Partizanovi stranci nisu osetili taj derbi kako treba - poručio je Varda.

Igra Kevina Pantera tokom cele sezone, a pogotovo u finalnoj seriji je nešto o čemu se govorilo. Bivši igrač Real Madrida misli da je Panter dobar igrač, ali da nije za Partizan.

foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/

- Ne mislim da je Panter loš igrač, ali mislim da nije za Partizan. Smatram da nije dorastao za ulogu koja mu je dodeljena, a to je da bude glavna zvezda. Pokazatelj je prošla godina gde je bio i Lesor i Egzum i Madar i on je tu imao ulogu gde nije sve fokusirano na njega. Ova godina gde je sve fokusirano na njega je po meni odigrao skandalozno.

Za finalnu seriju gde se mnogo očekuje od njega on ima isti učinak kao Branko Lazić. Ne omalovažavam Lazića, on je savršen defanzivni igrač, ali njegov kvalitet jednostavno nije da bude "ofanzivna ubica". Daleko od toga da je on loš igrač, ali ove sezone nije uradio ništa što je od njega očekivano. Stranac kao stranac je uvek neophodan u košarci, jer on donosi ektra kvalitet, on pravi razliku, ali da ne treba imati previše. Mislim da je preko pet suludo - zaključio je nekadašnji reprezentativac.

