ŽELJKO OBRADOVIĆ BLJUJE VATRU POSLE DERBIJA: Nije viđeno u evropskoj košarci da jedan igrač trpi takvu TORTURU!

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan u prvom meču Superlige Srbije 89:88 čime su poveli u finalnoj seriji.

Nakon utakmice na svoju konferenciju imao je i trener crno-belih Željko Obradović.

- Neizvesna utakmica u završnici smo imali prilku da pobedimo. Čestitam, Zvezdi, neke stvari koje sam pričao ne bih da ponavljam evidentne su bile. Pokušali smo da reagujemo bez visokih igrača i mislim da je to bilo dosta dobro i ponosan sam na moje igrače - rekao je strateg gostujuće ekipe.

foto: Starsport©

Ponovo je podsetio trener crno-belih na dešavanja u finalu ABA lige.

- Ja sam već rekao na šta je ličilo finale ABA lige, to ne želim da ponavljam - kratko je rekao Obradović.

Trener kluba iz Humske dobio je pitanje i zašto se Kevin Panter već nekoliko puta pre utakmice ne pozdravlja sa igračima Crvene zvezde.

- Što se tiče Kevina Pantera ja to nisam video i ne mogu da komentarišem. Ja Vama verujem, ali ja to nisam video. To odavno nije viđeno u evropskoj košarci da jedan igrač doživljava torturu. Ja to mogu da napravim klipove kako se igra protiv njega. Protiv njega se igra svaki drugi sport sem košarke.

foto: Petar Aleksić

Ponovo su novinari pokušali da izvuku iz Željka na šta je konkretno mislio kada je pričao o dešavanjima.

- Nemojte da se pravimo naivni i da ne znamo o čemu se radi. Uzmite tabelu Evrolige pa videti gde smo mi, a gde je Zvezda i sve će Vam biti jasno. U svakom slučaju vrlo interesantno - zaključio je Žoc.

Sledeća utakmica igra se u sredu kada će crno-beli biti domaćini i pokušaće da pobedom produže seriju.

