VASA MICIĆ O JOKIĆEVOM NASTUPU NA OLIMPIJSKIM IGRAMA! Evo šta je Srbin odgovorio na pitanje koje zanima CELU naciju!

Srpski košarkaš Nikola Jokić završio je takmičenje u NBA ligi porazom u polufinalu Zapadne konferencije od Minesote.

Pitanje svih pitanja u ovom trenutku jeste da li će momak iz Sombora biti deo reprezentacije Srbije na Olimpijskim igrama gde naša selekcija ide sa velikim ambicijama.

O Jokićevom nastupu u Parizu govorio je i Vasilije Micić koji je dobio pitanje da li ima možda neke informacije o tome. Plejmejker Šarlota imao je zanimljiv odgovor i poručio je da se kao i svi nada da će MVP najjače lige na svetu biti deo tima Svetislava Pešića.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

- Nemam tu informaciju, ja sam super drugar sa njim i u odličnim odnosima smo. Stvarno nikada nismo pričali o tome.Mislim da je to njegova odluka. Kao što ste videli i prošle godine, ekipa koja je otišla na SP bez pritiska i sa nedostatkom nekih igrača, ostvarila je neverovatan rezultat.

- Smatram da u reprezentaciju treba da dođe ko može, da se ne stvara neka veštačka tenzija, jer kada se već ode tamo treba da budem maksimalna posvećenost i koncentracija. To oduvek mislim. Sada konkretno što se Nikole tiče, lično bih voleo da igra, jer to naš najbolji igrač ikada. Igranje sa njim je privilegija, osećaj je prelep. Šta on odluči, ja sam mu kao drugar podrška u svemu - rekao je Micić.

Podsetimo, Olimpijske igre su na programu od 26. jula do 11.avgusta.

