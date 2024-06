SVE JE VEĆI CIRKUS, SVE JE MANJE SMEŠNO! Ko je kriv za blato u koje su večiti uvukli srpsku klupsku košarku?

Sve je veći cirkus, sve je manje smešno! Beogradski večiti rivali Crvena zvezda i Partizan uspeli su da uvuku srpsku košarku u blato, a na njihovom poslednjem međusobnom susretu situacija je kulminirala i sve se završilo na način koji je jako teško obajsniti zdravorazumski.

Pri rezultatu 57:45 za crno-bele, u 23. minutu utakmice, došlo je do prekida pošto su sa tribina upućene uvrede Nebojši Čoviću i članovima njegove porodice. Tribine su ispražnjene, a na teren se vratio samo tim koji je gubio 12 poena razlike uoči prekida, te je na kraju stigao i do titule za "zelenim stolom".

Ovo je bio još jedan u nizu skandala koje su nam priredili beogradski večiti rivali koji kao da se trude da ponište sve dobro što srpska košarka trenutno ima.

U momentu kada je Nikola Jokić MVP NBA lige, kada srpski klubovi dominiraju regionom i kada naša zemlja dolazi do šestog predstavnika u ABA ligi, kada imamo dve ekipe u Evroligi, nikad jaču reprezentaciju koja je druga na planeti, pred Olimpijske igre na kojima se tek svi zajedno možemo radovati... Crvena zvezda i Partizan umesto da igraju košarku bave se sudijama, saopštenjima, potpaljivanjem tenzija koje su dovele do tuče igrača i slike u kojoj se šampion države dobija van terena.

Krivce za blato u koje su večiti uvukli srpsku košarku treba tražiti u oba tabora. Klubovi kao da se takmiče u tome ko će po kome više da udari i žive po sistemu "da komšiji crkne krava". Ipak, daleko od toga da su samo ljudi iz Zvezde i Partizana zaslužni za ovaj mulj. Dvostruki aršini koji su se pokazali na svim večitim derbijima ove sezone definitivno su doprineli tome da se večiti derbiji pretvore u gladijatorske borbe.

Najbolje srpske sudije odbijaju da dele pravdu, pa arbitri koji šansu verovatno ne bi dobili u normalnim okolnostima iskoče u prvi plan ispred svih lepih poteza košarkaša. Takođe, kako objasniti da niti jedna utakmica nije prekinuta kada su sa tribina navijači vređali Željka Obradovića, Zorana Savića, Nemanje Nedovića i njegove porodice, Miloša Teodosića...

Navijači oba kluba imaju širok repertoar uvreda za mnoge aktere derbija, ali su sudije reagovale tek kada je spomenuta porodica Čović i to u meču odluke Košarkaške lige Srbije. Dakle, kada se sve sabere i oduzme, apsolutno svaki derbi morao je biti prekinut ako su sporne uvrede sa tribina.

Još jedna stvar "bode oči". Odluka da se prekinut meč nastavi isto veče doneta je pošto je oficijalni spiker istakao kako će se utakmica završiti sutradan. Zbog čega bi igrači Partizana svesno odustali od borbe za titulu u trenutku u kom je momentum na utakmici na njihovoj strani i blizu su trijumfa?!

Željko Obradović zakazao je trening za jutro posle, pa ostaje velika sumnja da li su crno-beli bili obavešteni da će se meč ipak nastaviti isto veče i da je delegat Srđan Stojanović odradio svoj deo posla kako je trebalo. Jer ko bi i zbog čega trenirao u to vreme ako je titula izgubljena, a sezona završena. Postoji mnogo pitanja bez pravog odgovora, a jedno je na kraju sigurno - Crvena zvezda stigla je do titule i u Košarkaškoj ligi Srbije. Da li ova titula može da se proslavi kao neke drugačije osvojene... E, u to niko nije ubeđen!

Treći put se titula u Srbiji dodeljuje za "zelenim stolom" Nije ovo prvi put da se titula u Srbiji dodeli za takozvanim "zelenim stolom". Prvi ovakav slučaj desio se 2006. godine u poslednjem finalu Superlige Srbije i Crne Gore kada je došlo do sukoba između policije i navijača Crvene zvezde, a bitka za titulu je prekinuta, te je trofej dodeljen Partizanu. Na drugi slučaj čekalo se 14 godina i tada je Hemofarm odlučio da ne dođe na treću utakmicu finalne serije Superlige protiv Partizana, pošto je na utakmici u Vršcu izbio incident i opšta tuča košarkaša. Iz Hemofarma su tvrdili da je tuča bila "kulminacija nezdravih odnosa koji vladaju u celokupnoj košarkaškoj organizaciji u Srbiji poslednjih godina", pa su odlučili da odustanu od trećeg meča. Crno-beli su tako stigli do 3-0 u ovoj seriji i osvojili titulu za "zelenim stolom".

