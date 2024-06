BIVŠI NBA KOŠARKAŠ PONOVO IZA REŠETAKA: Bio je Lebronov saigrač, Mark Kjuban ga je obožavao, a onda je DOTAKAO DNO! (VIDEO)

Bivši NBA košarkaš Delonte Vest ponovo je uhapšen, prenose američki mediji.

Vest je prekršio pravila uslovne slobodne, opirao se hapšenju, tako da je završio iza rešetaka.

Ovo nije prvi put da završi iza rešetaka, a po njegovoj životnoj priči može da se snimi film..

KO JE DELONTE VEST

Po završetku NBA karijere Delonte Vest je dotakao samo dno, postao je zavisnik i beskućnik i sada prosi po ulicama Dalasa.

Ovaj 40-godišnjak izgleda neprepoznatljivo. Potrošio je silne milione koje je zaradio tokom karijere, počeo je da se drogira i opija.

Vlasnik Dalas Maveriksa Mark Kjuban je platio Vestu rehabilitaciju, a pomogao mu je i nekadašnji saigrač Lebron Džejms kako bi Vest ponovo imao život koji je dostojan čoveka. Ipak, on nikada nije uspeo da istraje.

- Odvedemo ga na odvikavanje na Floridu, a on uzme stvari, baci ih preko ograde i nestane - otkrio je Mark Kjuban, pa dodao:

- On je bolestan, ima bipolarni poremećaj. Za njega je to borba. Zavisnost je užasna stvar. A i mentalna bolest je užasna. On prvo mora da želi da mu se pomogne. Pokušao sam to. Znam da mu je teško, ali mu želim samo najbolje.

Međutim, i pored toga što su svi želeli da mu pomognu, čini se da se on nije baš opametio. Često su isplivavali snimci poznatog košarkaša kako prosi, a jedan dečak je objavio video Delontea Vesta s benzinske pumpe na kojem se vidi kako razgovara s nekadašnjim košarkašem. On mu je čak pokušao objasniti da je ostao bez novca nakon što se pobrinuo za svakog člana svoje familije.

Majka ovog dečaka pitala ga je da li je investirao svoj novac u nešto nakon karijere, a onda je Vest počeo da priča.

- Pobrinuo sam se za svoju familiju i za njihovu decu i svakoga od njih ko je išao na koledž. Pobrinuo sam se da svako od njih ima svoju kuću - rekao je tom prilikom Vest, a onda ga je ona pitala kako je moguće da niko od njih mu se nije odužio za sve to.

- Borim se sam. Ne tražim ništa zauzvrat - kratko je dodao Vest.

Delonte Vest je u osmogodišnjoj NBA karijeri igrao za Boston Seltikse, Sijetl Supersonikse, Klivlend Kavalirse i Dalas Maverikse. Bio je kratko u Kini i G ligi gde je 2015. godine završio karijeru.

NBA karijeri je 193 centimetra visoki košarkaš prosečno beležio 9.7 poena, 2.9 skokova i 3.6 asistencija po utakmici.

Tokom svoje NBA karijere je zaradio oko 16.000.000 dolara, a pre dve godine uhapšen je na Floridi kada je imao neobičan susret i razgovor sa organima reda.

- Bio sam bolji od Lebrona. Bolji sam od Džordana. Bio sam najbolji koji je igrao ovaj sport. Ućuti - grmeo je na policajce Vest tada, a zatim je navodno rekao kako je on predsednik Sjedinjenih Američkih Država i Isus Hrist.

