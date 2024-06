"PREKINUTI DERBI JE KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU" Košarkaški trener osudio poslednja sramotna dešavanja: POD HITNO PREKINUTI SA OVIM

Neslavni završetak košarkaškog finala Superlige Srbije najnovija je u nizu mrlja bačene na jedan od naših najtrofejnijih sportova. Crvena zvezda i Partizan, osim što se svake sezone bore za trofeje, kao da se takmiče i ko će više da unizi sport koji je sinonim za ovu zemlju.

Poslednji skandal u nizu bilo je prekinuta druga utakmica, nakon čega je Crvena zvezda proglašena šampionom, a ovim povodom gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji bio je košarkaški trener Dragan Nikolić.

U razgovoru sa novinarom Milanom Raševićem, između ostalog govorio je i o regionalnoj ABA ligi, naarednoj sezoni u Evroligi, ali i predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu i eventualnom nastupu Nikole Jokića za reprezentaciju.

Govoreći o prekidu finala, istakao je da je ovo poprilična sramota i da što pre treba prekinuti tu praksu.

- Vređani su mnogi, počevši od predsednika republike, trenera jednog od dva kluba, predsednika jednog od dva kluba, direktora jednog od dva kluba, igrača oba kluba i njihovih porodica i mislim da je zaista u ovom momentu kap prelila čašu. To sada već pripada prošlosti, ali ono što je u ovom momentu mnogo bitno, plašim se da će se ponoviti, znamo kakvih je bilo situacije i ranijih sezona, mi iz godine u godinu pričamo. Hajde, daj Bože da se ne ponovi, uvek su u fokusu incidenti na tribinama, odnosi klubova, priča i o sudijama. Moraće definitivno posle Olimpijskih igara da se podvuče neka crta i da se krene u nekom drugom smeru. Košarkaškoj ligi Srbije, za razliku od sveopšte srpske košarke, okolnosti ne idu na ruku - započeo je Nikolić.

Upadljivo je da se predstavnici večitih rivala ponašaju kao raspojasani šerifi u domaćim okvirima, ali čim stupe na veću pozornicu, budu pristojni.

- Nažalost, postoje i određene okolnosti. Znamo da je najveće moguće takmičenje i najkvalitetnije iza NBA lige sigurno Evroliga i da svi žele da igraju. E, to je ta situacija kada pričamo o tim okolnostima. Košarkaška liga Srbije se igra po završetku Evrolige gde dva naša najveća kluba ne znaju svoj status u Evroligi. Oni ni dan danas ne znaju svoj status pobednik ABA lige nije izvestan u Evroligi teoretski. Znači, već u toj situaciji da su na nekom dugom štapu i da se te odluke donose po završetku ABA lige i Košarkaške lige Srbije.

Na pitanje kako bi on razrešio ovu situaciju da je u mogučnosti, Nikolić je istakao:

- Moramo da se opredelimo. Jer upravo ono o čemu sam pričao jedan je od uzroka polarizacije navijača i domaće javnosti. I odnos prema sudijama, takođe. Završnicu Evrolige sudilo je 18 sudija, od kojih devet iz ovog regiona, a finale naš najbolji sudija Ilija Belošević. A on nije sudio nijedno finale ni ABA ni Košarkaške lige Srbije. I to nije dobra poruka košarkaškoj ligi Srbije. Nije ni dobra poruka kada dve utakmice u Evroligi, koje nisu odlučivale u peharu, gledalo zbirno 45.000 ljudi. A finale našeg domaćeg prvenstva je gledalo manje od 20.000 ljudi. A igra se za trofej.

Umesto o košarci, više se govori o zakulisnim stvarima, a Nikolić smatra da ima dosta doga dobrog u igri oba tima.

- Za razliku od finala ABA lige, ovde se igrala brža košarka. Igrao je, objektivno, dosta manji broj igrača. Bilo je povreda, nekih neočekivanih odlazaka. Ali se igrala jedna veoma interesantna košarka, ja mislim čak i kvalitetnija u odnosu na finale, upoređujući broj poseda, procenata šuta, individualnih poteza. Tako da je bez puno igrača igrano, ali sam kvalitet ovog finala je bio zaista na jednom visokom nivou.

Ekskluzivno

Novine u ABA ligi, Srbija možda s 10 klubova

Nikolić je pred kamerama Kurir televizije doneo i jednu ekskluzivnu vest koja se tiče naredne sezone u ABA 2 ligi.

- Kao što se promenio format ABA 1 lige, koja sada broji 16 klubova uz ograničenje maksimalnog broja 6 iz jedne zemlje, a to su 6 predstavnika Srbije, u ABA 2 ligi je došlo do određenih promena tako što će se najverovatnije liga povećati na 16 klubova. Neće se više igrati baloni koji su bili dobra stvar, igraće se ove utakmice dvokružne najverovatnije po određenim grupama. U prvoj fazi, u fazi top 8, i plej-of ABA 2 lige bi trebalo da se igra polufinale i finale na dve dobijene utakmice. Naravno, uz određenu prednost domaćeg terena. To će se odlučiti po plasmanu iz samih grupa. Srbija će imati dva sigurna kluba, a treći i možda i četvrti klub dobiće pozivnicu. To znači da možemo da imamo u ABA 1 i ABA 2 ligi od 32 tima, čak 10.