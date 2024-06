SVETISLAV PEŠIĆ SUROVO ISKRENO O NIKOLI JOKIĆU I OLIMPIJSKIM IGRAMA! Selektor Srbije ZAGRMEO: "Jedino što mi smeta je OVO"

Još malo vremena ostalo je do početka Olimpijskih igara u Parizu, a pitanje koje zanima čitavu naciju definitivno je da li će Nikola Jokić igrati za našu košarkašku reprezentaciju.

Ove teme se u podkastu Politike dotakao i selektor "orlova" Svetislav Pešić.

- Više mi ne smeta to što me svi samo pitaju za Nikolu Jokića. Sad kažem zovite ga pa ga pitajte. Što se tiče Nikole Jokića, meni jedino smeta što ne pitaju za ostale. Samo učešće Nikole Jokića sigurno da znači, u svakom smislu. I sa aspekta individualnog kvaliteta i sa aspekta ličnosti kakav je Jokić, jer ja kada kažem da je Jokić bolji momak nego što je igrač, oni svi padaju u nesvest. Kao, ti se udvaraš Jokiću. Naravno da se udvaram jer želim to da istakne - istakao je Pešić.

Šta vi mislite, da li će Nikola Jokić igrati za Srbiju u Parizu?

Kurir sport / Politikin podkast