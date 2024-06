Košarkaški klub Partizan obavestio je navijače da će se obnova i prodaja članskih karti odvijati do 10. juna u ponoć, ali je posle velikog interesovanja ta odluka promenjena, pa će navijači koji nisu uspeli da ih obnove to moći da učine do 17. juna.

Partizan je najgledaniji tim Evrolige, interesovanje za sezonske ulaznice je ogromno, a nema sumnje da će hala opet biti puna u svim mečevima.

(P)OSTANI deo Partizana! - napisao je Partizan na društvenoj mreži "X".

📢PRODUŽETAK! Usled velikog broja zahteva za obnovu i sticanje članskih karata #KKPartizan , Klub je doneo odluku da produži rok za narednih 7 dana! (P)OSTANI deo Partizana!✊🏽🖤🤍 pic.twitter.com/aUBW4PIUdH — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) June 10, 2024

