TRINKIJERI POTPUNO POBESNEO! Bivši trener Partizana napravio haos posle poraza: Znam kakva je ovo država, svi želite da izgubimo!

Andrea Trinkijeri nekadašnji trener Partizana proživljava teške dane na klupi Žalgirisa. Gubi sa 2-0 u finalnoj seriji litvanskog prvenstva od Lietvus Ritasa i na putu je da ostane bez titule. .

Žalgiris je izgubio drugi meč od Ritasa na strani posle produžetaka 104:94 i sad ga jedan poraz deli da izgubi šampionski tron.

Poraz u drugoj utakmici je naročito razbesneo Italijana, a krivicu je prebacio na sudije.

"Zašto moji igrači nisu poštovani, zašto Samner može da igra samo osam minuta, zašto? Zašto sam imao istog sudiju koji je dao četiri poena, umesto ofanzivnog faula u prvom meču. Zašto igrači Ritasa mogu da rade šta god hoće kada nemaju loptu, da ubijaju Lekavičijusa koji je igrač nacionalnog tima i nema faula. Ja to ne razumem. Ok, ja razumem da liga i sudije, cela atmosfera se pravi da Žalgiris izgubi, svi to jako žele. Ok. Čujte, ja imam dovoljno iskustva da razumem stvari" grmeo je Trinkijeri.

Nije se tu zaustavljao čovek koji je ne tako davno vodio Partizan.

"Ovo je država u kojoj je bitno da si glasan i da pričamo glasno. Ja shvatam i poštujem vaš način kako radite stvari, ali ja zahtevam poštovanje. Upravo sam gledao klip poslednje prodora Ulanovasa. To je jasan faul. To je je*eno jasan faul! Zašto ga nisu svirali? Jer je sudija rekao da je "flouter"! Kakva je to reakcija? Da li misle da mogu da me prevare? Najgore što može da se desi je da nam otmu jednu utakmicu, ali ja imam dovoljno iskustva i dobro poznajem igru i jasno mi je kakve se stvari dešavaju. Hoću da moji igrači ostanu na terenu. Kao da imamo žurku kad god sudije sviraju faul Samneru. Ovo se ne dešava u Evroligi", zaključio je besni Trinkijeri.

Žalgiris je u trećem meču uspeo da slavi 91:81 i smanji na 2:1 i produži Srbiju.

Kurir sport