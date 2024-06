KREĆE LEGENDARNI 3x3 BASKET TURNIR U MLADENOVCU Ima sve da pršti na "Kenijevom terenu"!

Finalne pripreme za legendarni 3x3 basket turnir u Mladenovcu su počele!

Ove godine, 27. put zaredom, najstariji turnir u basketu u Srbiji okupiće neke od najvećih majstorakošarke, ali i najmlađe entuzijaste i ljubitelje ovog sporta.

Turnir se održava od 13. do 16. juna 2024. godine na košarkaškom terenu, poznatom pod imenom “Kenijev teren”, u naselju 25. maj u Mladenovcu. Ovaj događaj već gotovo tri decenije promoviše sport i zdrav život, pružajući platformu za mlade talente i igrače da pokažu svoje veštine i umeće na sportskom borilištu.

foto: Instagram Streetball Mladenovac

Pod sloganom “KOŠARKOM DO ZVEZDA” sprovodi se takmičenje koje sve vreme svog postojanja promoviše sportske aktivnosti, košarkašku igru, fer plej i aktivan način života. Glavni razlog ekipa za učešće na turniru je čista ljubav prema basketu i košarci, a ne prema novcu! Zato je Streetball Challenge turnir u Mladenovcu poseban i drugačiji od ostalih. Nagrade na ovom turniru nikada nisu bile novčanog karaktera, odnosno takmičari se ne bore da bi osvojili određeni novčani fond. Nagrade su obezbeđene za finaliste po kategorijama i to u vidu sportke opreme, proizvoda sponzora i vaučera za razne sportske aktivnosti. U proteklih 26 godina, kroz Streetball Challenge 3x3 turnir u Mladenovcu, prošlo je više od 11.000 takmičara uz 1.500 podeljenih košarkaških lopti.

Učešće je otvoreno za sve zainteresovane timove u nekoliko uzrasnih kategorija: od 12 do 14 godina, od 14 do 16, od 16 do 19, preko 19 godina i najstarija kategorija koju predstavljaju veterani od 35 i više godina starosti. Ženske ekipe imaju priliku da prijave svoje timove u dve kategorije, do 16 godina i više od 16 godina starosti. Pored ekipnog takmičenja u 3x3 basketu, organizovano je i nadmetanje u šutiranju trojki. PRIJAVE ZA TURNIR se mogu izvršiti putem zvanične Instagram stranice turnira i učešće je POTPUNO BESPLATNO za sve kategorije.

foto: Instagram Streetball Mladenovac

- Streetball Challenge 3x3 turnir je poseban, jer okuplja košarkaške igrače svih generacija i nivoa veština. Za vreme trajanja turnira, Mladenovac postaje centar sportskog entuzijazma. Naš kontinuitet u održavanju turnira od gotovo tri decenije je dokaz ljubavi prema košarci i zajedništvu koje negujemo svake godine. Dodatno, ova sportska manifestacija iz godine u godinu beleži sve veći broj timova i gledalaca, što pokazuje koliko je ovaj događaj važan za lokalnu zajednicu, ali i šire. Posebno bih istakla da smo za najmlađe takmičare u toku trajanja turnira pripremili edukativne radionice s ciljem podizanja svesti o bezbednosti na sportskim borilištima i fer igri.” istakla je Hristina Kadijević, iz organizacionog odbora turnira, na konferenciji za medije.

Više informacija, pravila turnira i način prijave ekipe, pronađite na zvaničnoj Instagram stranici turnira .

