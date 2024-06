NISAM HTEO DA "SEČEM GRKLJAN" SVIM HRVATIMA, SAMO JEDNOJ GRUPI! Čuveni košarkaš otvorio dušu, njegove reči ODJEKUJU regionom!

Legendarni slovenački košarkaš Boštjan Nahbar dao je zanimljiv intervju za portal "Index.hr". Govorio je Nahbar o brojnim temama, a otkrio je i šta mu je bilo u glavi kada je svojovremeo gestikulirao potezom "sečenja grkljana" ka hrvatskim navijačima

- Iz 2009. se više od same utakmice sećam celog prvenstva jer nam je to bilo prvo na kojem smo se borili za medalju, što je bilo velik uspeh, a na kraju smo izgubili za nekoliko poena. Igrao sam protiv Hrvatske i 2010. na SP, pa 2013. na Evrobasketu u Sloveniji i to je uvek bilo posebno. Uvek je postojao taj nacionalni aspekt, zdravo rivalstvo slovenačkih i hrvatskih navijača, a mi igrači smo to itekako osećali, znali smo da ta utakmica znači malo više, ali samo na dan utakmice. Zbog toga je bilo posebno igrati protiv Hrvatske, ali i protiv Srbije i svih drugih zemalja bivše Jugoslavije, možda najviše zbog toga što su starije generacije na sve nas stavile to opterećenje. Ali sve je bilo na vrlo pozitivnom nivou i ja iz tih utakmica imam samo dobra iskustva - rekao je Boštjan Nahbar, pa se dotakao čuvene situacije kada je gestikulirao potezom "sečenja grkljana" ka hrvatskim navijačima:

- Meni je vrlo žao zbog toga, bio sam vrlo opterećen time i posle u polufinalu jer nisam ni razmišljao da je taj gest na nacionalnoj osnovi. To nije imalo veze sa Slovenijom i Hrvatskom, nego s događajima pored terena. Bilo je nekoliko navijača koji su počeli direktno da me napadaju, moju porodicu, majku, i u trenutku kad se utakmica završila, to je izašlo iz mene. Odmah mi je bilo žao jer sam znao da će mnogi pomisliti da to znači nešto više, a bilo je upućeno samo nekolicini ljudi koji su mi govorili stvari kakve nikad ni pre ni posle nisam čuo. I pre i posle toga imao sam neverovatno dobre prijatelje iz Hrvatske, a dve najdraže uspomene iz karijere su mi fotografija s Draženom Petrovićem kad sam bio klinac i patike Tonija Kukoča koje mi je potpisao kad smo prvi put igrali u NBA.

Zatim je govorio i o Luki Dončiću:

- To je na individualnom nivou, Luka je samo jedan. Možemo da se pitamo što bi bilo s košarkom u Sloveniji da nije bilo Gorana Dragića i sada Luke Dončića. Ne znam hoće li iduća generacija imati takvog igrača, a onda bismo o slovenačkoj reprezentativnoj košarci mogli da pričamo kao o hrvatskoj - koja je kvalitetna, ali nije u vrhu. Deo problema je u tome što klupska košarka više nema kontakt s vrhom Evrope. Cela naša generacija odrasla je na tome što smo pratili Olimpiju u Evroligi i što smo imali mogućnost da igramo za Olimpiju u Evroligi. Ja sam kako klinac igrao po 20 minuta Evroligu i u Laškom, grad od manje od 5.000 stanovnika imao je evroligaša. Tu sam dobio iskustvo za posle, Beneton, NBA... Danas većina igrača ode sa 15-16 godina u Italiju, Španiju i tamo se izgube, jer oni dovedu 20 klinaca iz svake generacije i proguraju možda jednog. Mi smo imali tu prednost da smo, kao mladi igrači, trebali klubovima, koji su igrali na tom nivou. Sad to više ne postoji - istakao je on, pa dodao:

- U Lukinom slučaju to nije toliko bitno jer je od 2017. uvek igrao za reprezentaciju. Mnogo gore bi bilo da je prošao slovenačke klubove, bio Mocart košarke - da ga uporedim s Draženom - a onda otišao u NBA i da ga više nikad ne vidimo. Luka ima neverovatan osećaj pripadnosti reprezentaciji i svaka mu čast što svake godine igra. Pre ili kasnije će uzeti neku pauzu jer telo to ne može da izdrži. Ovo leto? Mislim da će zavisiti od ishoda finala, sigurno će mu trebati pauza.

Potom je Nahbar uporedio Dončića i Jokića, te dao svoje viđenje ko je najbolji košarkaš na ovim prostorima.

- Mislim da je jedan od trojice najboljih, a ako osvoji, to je samo još jedan argument. Tu je i Jokić i Adetokumbo kad nije povređen kao ove godine. Nijedan drugi igrač ne igra kao on, donosi i poene i skokove i asistencije i važne koševe... Mnogo igrača ima dobru statistiku, ali retko postignu neki važan koš, a Luka se u svakoj utakmici čeka, ne samo da šutne nego i da poentira.

Za kraj, dotakao se i Olimpijskih igara u Parizu.

- Amerikance mogu da šokiraju možda Srbija i možda Francuska, to su dve države koje će imati priliku jer imaju dosta talenta, iskustva i kvaliteta da na jednoj utakmici iznenade.

Kurir sport / Index.hr

