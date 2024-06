NEĆU DA PRIČAM SAMO O JOKIĆU! Svetislav Pešić ZAGRMEO na novinare: To je vaš problem, samo u Srbiji može da se desi!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić postao je počasni doktor Univerziteta u Nišu. Tim povodom govorio je i za medije i to o mnogim zanimljivim temama.

Selektor je upitan da li se pribojavao da će Nikola Jokić odlučiti da ne nastupi na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Kako mislite da li sam se pribojavao - počeo je priču Pešić, pa dodao:

- Ovo je proces koji se dešava otkako sam došao. Svi igrači, pa i Nikola, oni koji mogu da unaprede uspehe reprezentacije, oni su na spisku. Ne samo na spisku, oni su u svakodnevnoj komunikaciji sa nama koji smo zaduženi za reprezentaciju.

Zatim je u jednom dahu nastavio.

- To što se vi novinari raspitujete samo za Nikolu, to je vaš problem. Ne govorim o Nikoli kao ličnosti i igraču, voleo bih, kao i on, da svi malo više počnete da pričate o ekipi. Ovo je pomalo dosadno, neugodno da moram da objašnjavam Nikolu i zašto je on došao ili nije. Ne pitate ni za jednog drugog igrača. Ovo samo u Srbiji može da se desi.

Govorio je i o odlikovanju za počasnog doktora Univerziteta u Nišu.

- Ne znam odakle da krenem, da se zahvalim, pre svega niškom Univerzitetu i Faukltetu sporta i fizičkog vaspitanja, rektoru Univerziteta i ostalima... Želeo bih da se zahvalim na fantastičnoj organizaciji, prvi put sam u ovakvoj situaciji, bilo je baš emotivno. Drago mi je što je moja supruga bila uz mene, kao i uvek. Ponosan sam na činjenicu da sam dobio ovako veliko priznanje, prvi iz sveta sporta što je ogromno priznanje. Ovo je sve za nešto što se desilo, ali obavezuje kada je u pitanju sport, košarka. Pošto sam selektor odavno to osećam, veliko priznanje za mene, porodicu i košarkaški svet iz kojeg dolazim - rekao je selektor "Orlova", a zatim zaljučio:

- Ovo priznanje uticaće još više na moju motivaciju za sve što nas čeka u budućnosti, a pre svega Olimpijske igre. Ako dosad možda i nisam bio dodatno motivisan, sada imam razlog više da se ukupna motivacija digne na još viši nivo. Znate ono staro, kada se izgubi utakmica, obično se govori o tome da trener nije dovoljno motivisao ekipu. A, skoro da nikada nisam video da je neko pitao ko motiviše trenera, jer i on živi od neke motivacije. Trenera motivišu pre svega igrači u izvršavanju zadataka, kao i ovakve nagrade. Nije floskula, ali ovo zaista obavezuje. Srećan sam što je košarka na neki način dobila ovakvo priznanje. Nadam se da će biti još kolega sa istim.

