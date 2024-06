DONČIĆ TRAGIČAR, BOSTON PRED TITULOM! Dalas umalo uradio NEMOGUĆE, Slovenac zbog gluposti NIJE IGRAO u neizvesnoj završnici

Košarkaši Bostona nalaze se u odličnoj situaciji da postanu NBA šampioni prvi put još od 2008. godine.

U trećoj utakmici velikog finala Luka Dončić je postao tragičar, a Seltiksi su kao gost pobedili Dalas Maverikse rezultatom 106:99 i posle dva trijumfa na domaćem terenu sada imaju velikih 3:0.

Nakon velike borbe u prvom poluvremenu Dalas je imao poen prednosti, a katastrofalna treća četvrtina za ekipu iz Teksasa bila je ključna za ovu utakmicu. Ekipa sa istoka je taj deo meča rešila u svoju korist rezultatom 35:16, pa je u poslednju deonicu ušla sa 15 poena prednosti.

Vezali su gosti šest poena na startu četvte četvtine što znači da su imali i plus 21. Delovalo je da je sve gotovo, ali Dalas je uspeo da se vrati i dođe do poena zaostatka (92:93) na nešto više od tri i po minuta do kraja utakmice.

Problem koji Dalas nije mogao da prevaziđe jeste činjenica da su poslednja četiri minuta igrao bez Dončića koji je ovu utakmicu igrao pod injekcijama zbog problema sa povredama.

Slovenac je u kratkom vremenskom periodu napravio dva loša faula i sa ukupno šest ličnih grešaka morao je da presedi završnicu.

This was Luka Doncic's sixth foul. Good or bad call? 🤔 pic.twitter.com/sH6pvnkxRj — Eurohoops (@Eurohoopsnet) June 13, 2024

Boston je to iskoristio kako bi u finišu utakmice zadržao prednost i stigao do brejka.

U pobedničkom sastavu najefikasniji je bio Džejson Tejtum sa 31 poeonom šest skokova i pet asistencija, dok je Džejlen Braun dodao 30 poena uz po osam skokova i asistencija.

U Dalasu je Kajri Irving postigao 35 poena, a Dončić je meč završio sa 27 poena i po šest skokova i asistencija.

Seltiksima je za titulu potrebna još jedna pobeda, a do nje će moći da dođu u noći između petka i subote.

