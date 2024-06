PANATINAIKOS ŠAMPION GRČKE! Zeleni u uzavreloj atmosferi posle DRAME I PREOKRETA prekinuli vladavinu Olimpijakosa

Košarkaši Panatinaikosa osvojili su titulu prvaka Grčke.

Oni su savladali su Olimpijakos u svojoj "OAKA Areni" sa 87:82 i slavili sa 3:2 u seriji.

Bila je ovo 40. titula državnog prvaka atinskih "zelenih" i prekid dvogodišnje vladavine Olimpijakosa grčkom košarkom.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

PAO je tako posle Evrolige došao i do pehara u prvenstvu i to zahvaljujući Kostasu Slukasu koji je bivšem klubu ubacio čak 29 poena i tako stavio so na ranu.

Matijas Lesor je ubacio 11, dok su Džerijan Grent i Kendrik Nan dali po 13. Na drugoj strani su Alek Piters i Kostas Papanikolasu dali 21 i 18, Nikola Milutinov dodao 17 i 12 skokova, dok je Najdžel Vilijams-Gos postigao 12.

(Kurir sport)