SFEROPULOS OTVORIO DUŠU: "Kup je bio PREKRETNICA sezone, a u Evroligi..."

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos došao je na Mali Kalemegdan umesto Duška Ivanovića mesec dana posle starta sezone, a iskusni grčki stručnjak je uspeo da sa timom koji nije selektirao osvoji triplu krunu.

Sumirao je Janis učinjeno za klupski sajt, a kako kaže, sve je počelo od Kupa Radivoja Koraća:

- Smatram da je preokret upravo Kup. Odigrali smo veoma dobro, bili smo fokusirani, čitav tim je želeo da pobedi, a ni tada nismo imali ceo roster na raspolaganju. Verovatno se sećate da je Teodosić bio povređen i da nije igrao četvrtfinale, čak nije ni bio na utakmici sa nama, već je ostao u Beogradu zbog terapija. Došao je za polufinale i odigrao samo nekoliko minuta i onda je odigrao odličnu finalnu utakmicu, ne samo on već i ceo tim, i svi su oni pokazali ogromnu želju za pobedom, svi su želeli da osvoje trofej i smatram da je to bila ta prelomna tačka o kojoj pričamo. Utakmicu protiv Derbija smo počeli vrlo loše, ali ne mislim da je to prelomna tačka, jer kada smo završili utakmicu, rekao sam svojim pomoćnim trenerima da ćemo sigurno osvojiti prvenstvo. Baš sam tako rekao, tim rečima, jer igrati takvu utakmicu, tešku utakmicu, ne odustati iako nismo igrali dobro i pobediti-to mi je pokazalo da sigurno osvajamo ABA ligu i to je ono što se i desilo - rekao je Sferopulos.

foto: Starsport

Učinak u Evroligi je bio loš, ali treneer crveno-belih smatra da je Zvezda bila blizu u bar 10 utakmica koje su izgubljene.

- Tačno tako, u Evroligi smo bili blizu pobeda u bar 10 utakmica, kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. I pored svih povreda koje smo imali, tim je bio veoma konkurentan. Sada, kada analiziramo utakmice i imamo povratne informacije, jasno nam je da nam je trebalo još nešto, i to “nešto” ćemo pokušati da donesemo u narednoj sezoni. To se ne odnosi samo na nove igrače, već i na nov mentalitet, na više vere u sebe i u ono što radimo i tako ćemo biti sigurni da radimo prave stvari na pravi način, a onda će i rezultati doći - zaključio je Sferopulos.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

01:12 Janis Sferopulos i Željko Obradović