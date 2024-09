AMFILOHIJE ZVAO MIROTIĆA, TADA JE BIO NAJBLIŽI ODLUCI! Dosad nepoznati detalji! Mitropolit je obavio važan razgovor s košarkašem

Nikola Mirotić je mogao da igra za reprezentaciju Crne Gore, zemlju u kojoj se rodio 1991. godine u Podgorici i iz koje je 2005, kao dete, otišao u Španiju, u Real Madrid.

Navodno je i pokojni mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije Radović zvao i pokušao da ga ubedi da igra za crnogorsku reprezentaciju, ali nije uspeo, jer je Mirotić u međuvremenu zaigrao za Španiju.

Te šok-detalje otkrio je u jednoj TV emisiji u Crnoj Gori komentator Nebojša Šofranac. Prema njegovim rečima, razgovori su se vodili i 2013. godine uoči Evropskog prvenstva u Sloveniji.

- Što se tiče Mirotića znamo da je pet-šest godina trajala ta saga. Tog leta trebalo je sve da se reši. Mi smo se plasirali, hteli smo da ga uzmemo i znali smo da će igrati sigurno za neku drugu reprezentaciju ako ga tada ne uzmemo. Nije opcija bila Srbija kao što se mislilo, već Španija, to ga je vuklo. Napuštao je Real tog leta i otišao u NBA - rekao je crnogorski novinar.

Tada je "crvena furija" nudila sve, osim jednog detalja.

- Oni su mu sve garantovali osim mesta u timu, u odnosu na Serža Ibaku. Zaigrao je tek posle dve godine tamo. Mislili smo da će izabrati tada. Tada je razgovarano sa njim na svim nivoima. Čak je i Amfilohije Radović razgovarao sa njim. Znamo koliko je vezan za crkvu. Nije slučajno došlo do toga, to je neko ko je imao autoritet i poverenje. Razgovarao je sa njima, probao da mu sugeriše da igra za Crnu Goru. Nije ni to bilo dovoljno, ali je to bio momenat kada je bilo najbliže. Odgovor je bio da još uvek neće ni za koga. Posle toga je zaigrao za Španiju, mada nije igrao dugo.

Crnogorci su na tom šampionatu Evrope pobedili Makedoniju i Srbiju, ali nisu prošli grupnu fazu zbog poraza od Letonije, Bosne i Hercegovine i Litvanije.

- Mislim da je mnogo više mogao da utiče na nas na tom nivou reprezentacije. On bi sad čak mogao i da igra. Sad ga svuda predstavljaju kao Crnogorca. Bilo je dosta blizu. Bilo je to 2013. godine, tu je bio Nikola Vučevći i Nikola Peković koji je bio lider, nosilac, čekali smo ga da završi ugovor. Luka Pavićević ga nije čekao, možda je mogao, sigurno je mogao i hteo. Svelo se na to da je samo Vučević tu - zaključio je Šofranac.

Nije tajna koliko je Mirotić vezan za crkvu i koliko je posvećen pomoći srpskom narodu. U februaru je bio u Prizrenskoj bogosloviji i pauzu zbog nacionalnih kupova iskoristio je da obiđe srpske svetinje na Kosovu i Metohiji. Slikao se sa polaznicima bogoslovije i na bogosluženju, a pomagao je i monasima u svakodnevnom radu. Naravno, bilo je vremena i za malo košarke.

Podsetimo, prethodnog leta bilo je priča o njegovom dolasku u Partizan. Navodno je sve bilo jako blizu realizacije, ali je onda došlo do preokreta.

