NIJE HTEO DA POSTANE OTAC, A SAD PLAČE SA SINOM U NARUČJU: NBA šampion grcao u suzama, a onda mu je prišao preslatki mališan...

Američki košarkaš Džejson Tejtum prvi put u karijeri postao je šampion NBA lige.

Boston Seltiksi su u poetoj utakmici finalne serije ubedljivo savladali Dalas sa 106:88 i sa ukupnih 4:1 u seriji i apsolutno zasluženo stigli do šampionskog prstena, a najefikasniji na meču bio je sjajni Tejtum koji je utakmicu završio sa 31 postignutim poenom.

Nakon meča ovog fenomenalnog košarkaša emocije su potpono savladale.

Kada je sudija odsvirao kraj on je pao na parket i zaplakao. A onda se tu stvorio Džejson Tejtum junior! Šestogodišnji sin Džejsona Tejtuma ukrao je šou!

"Šta će sada reči?", prvo je rekao Tejtum posle meča misleći na sve koji su ga kritikovali svih sedam godna koliko je u ligi, a onda je dodao: "Ovih poslednjih sedam godina su bile rolerkoster. Gore-dole. Morao sam da slušam sva sr*nja koja su ljudi pričali o meni. Danas se isplatilo!"

Maleni Džejson junior je dete iz veze sa jednom od koledž ljubavi i rođen je 2017. godine. On mu je pomogao da dođe do ove titule. "Naučio me je osećaju odgovornosti to što sam znao da postoji šestogodišnja mala verzija mene koja gleda sve što radim i da moram da budem najbolja verzija sebe. Moram uvek da pazim šta radim jer on uvek gleda", rekao je Tejtum posle meča. Pogledajte i kako je emotivni momenat sa sinom na terenu izgledao:

Iako je najveća zvezda tima nije Tejtum dobio nagradu za MVP-a finalne serije, već je ona otišla u ruke Džejlena Brauna. I Tejtum je bio najsrećniji zbog toga! "Prvo da mu čestitam, zaslužim je i srećan sam zbog njega. To je neverovatno dostignuće. Za nas je bilo najbitnije da osvojimo trofej, nije bilo bitno ko je MVP finala. Bilo je sjajno videti ga i jako sam srećan zbog njega", rekao je Tejtum posle meča.

A onda je nastavio da odgovara na pitanja o sinu!

"Koju god odluku sam hteo da napravim morao sam da se postaram za njega. Nisam mogao da radim šta hoću. Prvi ću reći da nisam bio oduševljen kad sam saznao da ću biti otac, ali sam ubrzo shvatio da je to najbolja star koja mi se desila. Nema ničeg boljeg od toga kada si otac", rekao je on.

Kurir sport/J.M./Mondo

