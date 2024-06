NIJE OTKAZAO, ALI JE REKAO DA NE MOŽE... Svetislav Pešić ZABRINUO Srbiju pred Olimpijske igre: Šta ja njemu da kažem? MORAŠ?!

Muku muči Svetislav Pešić, a još nije okupio tim na pripreme za Olimpijske igre u Francuskoj! Izbacio je širi spisak nacionalnoig tima, a jedan igrač mu je već otpao zbog povrede. Sada je gostujući u podkastu "Kod Luke i Kuzme" selektor objavio da su istinite informacije da iskusni košarkaš i kapiten nacionalnog tima neće igrati za Srbiju.

"Lučić je, nije to nikakva ekskluziva, nije otkazao, ali je rekao da ne može. I šta sada? Da li ja njemu treba da kažem - moraš? On kaže: "Pa znam da moram, ali ne mogu!" Ili prošle godine Jokić koji je odigrao preko sto utakmica, on je rekao: "Ja hoću, ali mi telo i glava ne dozvoljavaju!" Kada dođeš u reprezentaciju ti na sebe preuzimaš odgovornost svog individualnog učinka. Drugo, preuzimaš odgovornost prema saigračima, moraš da se dobro pripremiš, da bi mogao da ispuniš sva očekivanja svojih drugova iz tima. I naravno, očekivanja od trenera. Ako nisi spreman to da izneseš, kažeš - ne mogu. To rade najbolji igrači na svetu. To radi i Jokić, između ostalih. Lučić je rekao: Jednostavno, ja ću da dođem, ali to što ja želim od sebe da dam za reprezentaciju i što ti, kouč, očekuješ od mene, da ja to dam i tako dalje, ja za to nisam spreman", rekao je Svetislav Pešić.

Drugi igrač koji ga brine je krilni centar Majami Hita Nikola Jović. On je viđen sa ortopedskom čizmom na aerodromu "NIkola Tesla", ali se svi u stručnom štabu nadaju da situacija nije ozbiljna. Ipak, još se čekaju potvrde lekara.

"Znaće se, mislim da ništa nije kritično, ali znaće se verovatno dve nedelje posle povrede, to će biti ponedeljak-utorak, verovatno utorak. Jer mu je noga pod otokom, a taj otok je...Nije zglob. Ali nije ni, kao što negde sam video, neki pišu peta, metatarzalna kost i tako dalje. Nije. Videćemo, snimci su dobri, ali ne toliko dobri zato što je ogroman otok. Hematom, pa ne može da se vidi. Ali dobro, već sad se radi na tome ovih sedam dana da taj otok prođe, ne samo zbog snimanja, nego zbog sledećeg koraka u toj njegovoj, kao se to kaže, terapiji", istakao je Pešić.

