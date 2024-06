UŽIČANI IMAJU VELIKE PLANOVE: Sloboda afirmiše mlade košarkaše i merka ABA 2 ligu

- Pre početka sezone prognozirana nam je grčevita borba za opstanak ali smo uspeli da osvojimo peto mesto, koje nas je dovelo u situaciju da se sada svi pitaju da li ćemo igrati ABA 2 ligu? Lično bih to voleo, iako mislim da bi za našu košarku najbolje bilo da možemo formirati jedan tim koji će biti dominantan kao prošle godine Spartak, Vojvodina ili Zlatibor. Sa našim budžetom Sloboda to sigurno ne može biti. Tako da se još uvek razmišlja da li ćemo prihvatiti poziv regionalne lige, posebno što se od nas traži da ulaznicu dodatno platimo. Mislim da će se čitava situacija razrešiti posle skupštine ABA lige, dakle u narednih nekoliko dana. Lučić je potom prokomentarisao i kako sam kaže sve bolji kvalitet Košarkaške lige Srbije. - Ako izdvojimo Zvezdu i Partizan kao dva naša najbolja kluba, po kvalitetu formirana da igraju i budu u vrhu Evrolige, mogu da kažem da je KLS iz godine u godinu kvalitetnija. Tome doprinosi značajno ulaganje države i lokalnih samouprava u klubove kao i pojavljivanje određenih sponzora, koji su primanja igrača podigli na mnogo viši nivo, pa sada oni najkvalitetniji, koji su ranije odlazili u Slovačku, Mađarsku ili Rumuniju, ne žele da idu tamo za 20 ili 30 odsto veće ugovore. To je dobro jer, ti najkvalitetniji igrači podižu nivo košarke u ligi, privlače i publiku i mlade igrače, koji su u velikoj većini mogu učiniti kvalitetnijim. Pominjemo mlade igrače, a talentovani trener užičke Slobode ima bojazan: - Nažalost u klubovima je sve manje sportskih radnika, koji razumeju da je stvaranje košarkaša ili tima proces koji može trajati i nekoliko godina. Svedoci smo čestih promena trenera, što svakako ne ide u prilog ni timu ni mladom igraču a ja mogu iz svog iskustva da kažem, da je velika sreća za mene činjenica da u Užicu sarađujem sa sportskim direktorom Slobode i legendom jugoslovenske košarke Ratkom Radovanovićem, koji razume ceo proces i ima sluha i za mene kao trenera ali i za probleme koje imaju mladi igrači, pa smo tako i ranije, a i ove godine uspeli da u dresu Slobode afirmišemo ili na mapu vratimo neke igrače.

foto: KK Sloboda Užice

Kada je u pitanju naredna sezona Lučić kaže da je ambicija da se ostane u vrhu, ali ističe da je o konkretnim ciljevima prerano govoriti., - Ne mogu sada ništa da kažem. Pozvali ste me u momentu kada smo potpisali jednog igrača za sledeću sezonu, a pregovaramo sa nekolicinom. Rano je, ne znamo ni koji će nam sastav biti niti da li igramo i ABA 2 ili samo KLS, ali ćemo svakako imati ambiciju da budemo u vrhu i ponovo pružimo priliku mladim košarkašima jer, mislim da Košarkaška liga Srbija treba pre svega da bude okrenuta njima i njihovom razvoju, Tako će se kroz neko vreme stvoriti igrači zanimljivi za velike klubove, a kad su interesantni velikim klubovima, onda od njih, u nekoj daljoj budućnosti koristi može imati i reprezentacija Srbije, za koju svi navijamo i nadamo se uvek pa i sada pred Olimpijske igre u Parizu, da će napraviti dobar rezultat i boriti se za medalje. zaključio je Vladimir Lučić.

Kurir sport / Nenad Kiš