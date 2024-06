NIKOLA SRBINE! NAVIJAČI OTKRILI KOLIKO JE NOVCA KALINIĆ DONIRAO ZA SRBE SA KOSOVA I METOHIJE: Ozbiljna suma! Kapa dole legendo!

Navijači Crvene zvezde sa oduševljenjem su primili vest o povratku Nikole Kalinića u redove šampiona ABA lige i Srbije.

foto: Starsport/Peđa Milosavljević

Sigurno je da će Nikola Kalinić biti veliko pojačanje za tim trenera Janisa Sferopulosa. A, navijači crveno-belih poželeli su dobrodošlicu popularnom Kalini i otkrili jedan zanimljiv podatak.

- Delije žele Nikoli Kaliniću novom - starom pojačanju da požele dobrodošlicu u klub i da se još jednom prisetimo koliko naš igrač ima veliko srce! Nakon nesporazuma koji se desio tokom jednog intervjua nikome nije svejedno. Ali pošto je Nikola veliki čovek i Srbin, uvideo je da to može uneti nemir među ljude i dao saopštenje gde je sve to demantovao. To nije bilo sve, kako bi dokazao na delu koliko mu je stalo do Kosmeta i Srbije, on je svoju jednu platu u iznosu od 100.000 evra donirao narodu na Kosmetu! Delije ovaj gest znaju da cene i nikada neće zaboraviti kakvo je njegovo pravo mišljenje o ovoj temi! Zato želimo Nikoli dobrodošlicu i da nastavi da se bori za crveno bele boje, Srbiju i Kosmet!

foto: Starsport

Navijači su potom napisali:

- Nikola Srbine, dobro došao!

