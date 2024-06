EMOTIVNA PORUKA ZEKA LEDEJA: Krvariću crno-belo zauvek - volim te, Partizane! (FOTO)

Zek Ledej više nije košarkaš Partizana, saradnja je prekinuta, a iskusni košarkaš se posle svega obratio na društvenim mrežama i emotivnom porukom oprostio od crno-belog kluba.

„Zaista, hvala Vam od mene i moje porodice za prethodne tri godine. Bila je to sjajna avantura, uz neke teške i mnoge lepe momente, rastao sam u životu uz njih. Hvala zemlji Srbiji što me je ugostila i što sam se osećao kao kod kuće. Hvala Grobarima koji su me naučili pravoj strasti i verovanju koje može jedna navijačka grupa da ima. Ono što možete da uradite je neverovatno i u momentu je nemerljivo.

Hvala svim saigračima i stručnom štabu na tri godine prijateljstva i neverovatnih sećanjima koje smo izgradili kroz rad i glad za najvećim visinama. Hvala medicinskom osoblju i klubu, hvala za rast od Evrokupa do Evrolige i hvala na velikoj podršci od dna do vrha. Najviše, hvala treneru Obradoviću koji je verovao u mene. Ekstremno sam zahvalan što si me učio i što si mi pomogao da rastem kao osoba u poslednje tri godine“, napisao je Ledej i poslao poruku na srpskom.

„Iako ću sledeće godine obući drugi dres, krvariću crno-belo zauvek. Volim te, Partizane“, zaključio je Ledej.

Amerikanac će od naredne sezone igrati za Olimpiju iz Milana.

(Kurir sport)