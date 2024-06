NIKOLO MELI POTVRDIO INTERESOVANJE PARTIZANA: Bivši KAPITEN Armanija RAZOČARAN u Mesinu, seli se kod Obradovića!?

Turbulentna evroligaška sezona je iza nas, a mnogi timovi, nezadovoljni učinjenim, čine sve da se pojačaju za narednu.

Niko nije siguran od igrača, mnogo je iznenađujućih dolazaka i odlazaka, a čak ni kapitenska traka nije dovoljna za siguran ostanak u klubu.

Nikolo Meli je bio kapiten Armanija, a iako je želeo da ostane u Milanu, dali su mu odrešene ruke u izboru nove sredine.

Italijanski reprezentativac nije srećan ovakvom odlukom, a u razgovoru sa tamošnjim medijima objasnio je situaciju.

- Nisam razmišljao o odlasku, ali poštujem odluku kluba. Voleo bih da sam ostao, ali u ovim situacijama obe strane moraju da imaju želju da se saradnja nastavi što nije bio slučaj. Malo sam razočaran što ljudi misle da sam ja odlučio da odem iz Milana i to mi se nije dopalo - rekao je Meli, pa nastavio osvrnuvši se na svoje godine:

- Da li je to razlog ili nešto drugo morate da pitate klub. Nakon titule sam razgovarao sa Etoreom Mesinom i ponudi koju sam dobio u aprilu, jedinoj koju su mi poslali. Rekao sam da sam ovde već 7,8 godina i da to mora da ima neku vrednost. Ja sam kapiten, zar ne? Mislio sam da je sve bilo pozitivno da bi me Mesina nazvao dva dana kasnije i razgovor trajao 45 sekudni gde mi je rekao da je klub odlučio da ide u drugom pravcu. Legitimna odluka, ali nije mi baš bila objašnjena kako treba. Da li sam iznenađen? Nisam. To je deo ovog sveta - rekao je Nikolo.

foto: Starsport

Ponuda ima, a jedna od njih je i od strane Partizana.

- Nisam prvi, a nisam ni poslednji igrač koji menja tim. Gde ću nastaviti karijeru? Video sam mnogo opcija, Partizan, Fenerbahče, Real Madrid... Mnogo opcija. Fokusiran sam na reprezentaciju - zaključio je Meli.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:34 Grobari traže novi ugovor za Obradovića