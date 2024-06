BOGDAN BOGDANOVIĆ ODUŠEVIO NACIJU: " Tu smo zbog MLAĐIH GENERACIJA! Svake godine je SVE LEPŠE"!

Košarkaška reprezentacija Srbije počinje pripreme za Olimpijske igre u Parizu. Selektor Svetislav Pešić okupio je "orlove" i nacionalni tim će trenirati u Staroj Pazovi sve do 11. jula i za to vreme će odigrati dve prijateljske utakmice zatvorenog tipa u beogradskoj Areni (protiv Holandije 5. i Turske 6. jula).

Prisutnima se obratio kapiten nacionalnog tima Bogdan Bogdanović.

Prvo je iskoristio priliku da izjavi saučešće porodici Kapičić.

- Moje iskreno saučešće porodici Kapičić, to je legenda našeg sporta i dosta nam je teško svima danas. Hvala i vama što ste došli u ovolikom broju da nas podržite pred OI, sami znate da je Olimpijada sam vrhunac sporta i drago mi je da i dalje imamo vašu podršku. Drago mi je da vas vidim u ovom broju, što se tiče saigrača i ekipe, spremni smo za rad, spremni smo za prvenstvo, pričam mentalno, nego fizički, to je Kari zadužen za to. Nadam se da će nas povrede zaobići i to je to što bih mogao da poželim - započeo je Bogdan.

Da li su teže Olimpijske igre ili Mundobasket?

- Svako takmičenje je za sebe teško i novo je iskustvo. Nikada nisam gledao onako daleko unapred, nego sam išao dan za danom. Tako pristupam i ovom letu. Mislim da kao i svako leto treba da počnemo od tog stvaranja hemije, unutrašnjeg druženja, da budemo srećni što smo tu, da budemo zadovoljni društvom koje imamo i mislim da ne treba da se opterećujemo drugim stvarima - rekao je kapiten Srbije.

Bogdan uživa dok nastupa za nacionalni tim.

- Drago mi je da vi to prepoznajete, a naš zadatak kada nastupamo ovde je da motivišemo decu, ali i mlađe generacije koje su bliže nastupu za reprezentaciju i mislim da je to uvek poseban neki momenat prijateljstva, druženja, igre... Ne znam kako bih to drugačije opisao, sem da je svake godine sve lepše mi je da budem ovde i nadam se da će me zdravlje što duže poslužiti. Time se najviše bavim - zagrmeo je Bogdanović.

Za kraj kaže da za nacionalni tim uvek ima energije.

- Sva ta prvenstva postoje, kao i kvalifikacije, da se izboriš za Olimpijske igre. To je kao neki šlag na tortu. Ja tako na to gledam i uživam u tome. Dok budem uživao u tome, biću tu, kada ne budem, neću biti. Treba da budeš iskren prema sebi. Ja sam to zavoleo, video sam od starijih saigrača kako se ophode prema tom dresu, kako se ponašaju, koje im je to iskustvo donelo, ne samo u košarci, nego i u životu. Postoji šira slika, to iskustvo. Za te prilike se uvek nađe energija, žao mi je što opet nemamo kompletan tim, ali sport je takav, uvek se šansa otvara za nekog drugog. Kroz prošlo prvenstvo je došao Jovke, iz razloga što su neki drugi otkazali i treba to poštovati kada neko ne može da dođe, treba gledati sa pozitivne strane da je to prilika za nekog drugog - zaključio je Bogdan Bogdanović!

