AJZEA KENAN GOVORIO O ONOME ŠTO GA ČEKA U BEOGRADU " Jedva čema derbi, nadam se da ću biti na PRAVOJ strani"!

Novo pojačanje Crvene zvezde Ajzea Kenan dao je intervju u komke je govorio o razlozima zbog kojih se preselio u Beograd i prihvatio ponudu crveno-belih.

U opširnom intervjuu za grčke medije na početku je istakao da je klub sa Malog Kalemegdana bio jedina opcija.

- Da, bilo je još nekoliko timova koji su me hteli. Doduše, sa njima nisam pričao, jeste moj agent. Rekao sam mu da ne želim da se bavim bilo kakvim ponudama koje nisu dovoljno ozbiljne za mene. Kada se sezona završila, stvari su se uozbiljile, tada sam se uključio u priču i video o čemu se radi. Najvažnija činjenica je da sam čekao Olimpijakos da se izjasni ili da izađe sa ponudom, ali se to nikad nije desilo. Tako da sam nastavio dalje i izabrao ono što mislim da je najbolje za mene - jasan je Amerikanac.

foto: Starsport

Bivši košarkaš Olimpijakosa istakao je da ide tamo gde vidi da ga žele.

- Svi znaju da želim da budem tamo gde se osećam prihvaćeno i to je mesto gde želim da budem i da igram košarku. Želim da igram na najvišem nivou i da pobeđujem. Suština je da ste tamo gde vas žele. Nema to veze sa navijačima, oni uvek imaju igrače koje vole i koje ne vole. I to se računa, jer uvek je prijatno osetiti ljubav koju dobijate od ljudi, ali na kraju dana to nisu ljudi koji odlučuju o tome ko će igrati, kada i koliko dugo.

Navijači ne donose te odluke. Zato se nikada ne ljutim zbog toga šta kaže svet oko vas, jer taj svet vas ne definiše ko ste zapravo. Želite da budete tamo gde osećate da vas žele i da vas vrednuju. Želite da budete tamo gde veruju u vas, tamo gde veruju koliko možete. To su dve najvažnije stvari za mene. Da ste tamo gde ljudi koji odlučuju žele da vas vide u timu i koji vas cene. U ovom trenutku moje karijere samo želim da budem tamo (u Zvezdi) jer osećam da mogu mnogo da pružim. I želim da budem tamo gde ću biti u stanju to da uradim - jasan je sjajni šuter.

foto: Petar Aleksić

Ono što ga je privuklo jeste što će moći da oseti atmosferu i na drugom "vatrenom" derbiju između Crvene zvezde i Partizana posle grčkog.

- Naravno. Videli ste me i znate da se uvek radujem takvim utakmicama. Sada ću biti deo drugog velikog rivalstva. Jedva čekam. Ne znam ništa o tim utakmicama, nisam znao ni o duelima Panatinaiksoa i Olimpijakosa sve dok nisam došao u Grčku. Tako da se radujem unapred što ću uskoro da saznam više o rivalstvu Zvezde i Partizana. Nadam se da ću biti na pravoj strani te bitke - rekao je Kenan.

Istakao je i da je razgovarao sa trenerom Crvene zvezde Janisom Sferopulosom.

- On želi da pobeđuje. Pobeđivao je na najvišem nivou. Vodio je mečeve za titule. Pričao mi je priče. Gladan je pobeda. Želi da formira grupu fajtera koji imaju isti mentalitet da izađu na teren i da daju sve od sebe u oba pravca. Motivisan je da transformiše Zvezdu i usmeri je na pravi put. Ja sam tu da mu u tome pomognem - zaključio je nekadašnji igrač Uniksa.

