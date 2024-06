"DOLAZI IZ MALE ZEMLJE, NISMO SVESNI TRENUTKA U KOJEM ŽIVIMO" Srbin objasnio celom svetu zbog čega je Jokić NAJBOLJI NA PLANETI!

Trener Toronta Darko Rajković, objasnio je celom svetu zbog čega je Nikola Jokić najbolji košarkaš današnjice.

U sezoni koja je iza nas, Jokić je ponovo blistao i zavidio čitavu planetu, a treći put u karijeri je pokupio MVP priznanje. “Dolazi iz Srbije, male zemlje, a napravio je i pravi stvari koje nisu viđene. Može se reći, da polako ulazi u priču da bude jedan od najboljih NBA igrača ikada. Način na koji igra, kako čini saigrače boljim, kako vodi ekipu je impozantan. Momak koji dolazi iz Sombora, iz male Srbije, a da je uspeo da postigne ovolike stvari. Koliko god ga volimo i poštujemo jer je naš, nismo svesni trenutka u kojem živimo. Ovo što radi je za svaku pohvalu i zasad nije viđeno u NBA", rekao je Rajaković za Meridian sport.

foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Priznao je srpski trener koliko mu je teško da pripremi svoju ekipu kada igra protiv Denvera. "Čini ga mnogo težim, naročito kada igramo protiv njega. Pripremiti se za njega i igrati protiv njega je vrlo zahtevno i izazovno. Zaista je igrač koji često vidi igru kako je mi treneri vidimo kada zaustavimo video, pa premotamo, vratimo napred, nazad. On to vidi istog trenutka ili je čak korak ispred na terenu. Nije najbrži, najskočniji, najsnažniji, a opet – dominira igrom. Razlog zašto je Nikola Jokić najbolji igrač na svetu je što u 100 odsto situacija on donosi najbolju odluku", poručio je Rajaković.

