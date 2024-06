RAKIJA, CECA, NARODNJACI I CRNI SRBIN: Kako je Nikola Jokić PROEBRATIO Džordana!

Nikola Jokić je jedan od najboljih košarkaša na svetu, a iako na terenu deluje namrgođeno i nezainetresovano, on je i jedan od najopuštenijih i najduhovitijih ljudi u svetu košarke.

Deandre Džordan je saigrač sa Nikolom u Denver Nagetsima, vremenom su postali sjajni prijatelji, a iskusni centar je gostujuću u podkastu kod Pola Džordža podelio par anegdota iz druženja sa najboljim košarkađem planete.

- Oh, imam rakiju kod kuće. Sa malom kruškom unutra... Ja sam crni Srbin. Nikola mi je pomogao da unapredim znanje o srpskoj folk muzici. Upoznao me je sa Cecom i rekao koje pesme su dobre i koje treba da skinem, a ja nisam hteo da slušam to sr**e. Međutim, on to pusti i meni se svidi, a i popio sam malo piva i tekile pa sam počeo da plešem uz tu muziku - rekao je Džordan i izazvao smeh u studiju.

Nema sumnje da Nikola sve saigrače uči srpskoj tradiciji, a atmosfera u timu je sjajna.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku