HANGA SE EMOTIVNO OPROSTIO OD ZVEZDE: Moja porodica nikad nije bila srećnija, ovaj klub ima nešto veoma posebno i neverovatno!

Crvena zvezda je vrlo aktivna u ovom prelaznom roku.

Zvezda je već dovela Kenana, Kalinića, Dauma i Plavšića, pa su neminovni i odlasci da ne bilo nagomilavanja igračkog kadra.

Jedan od onih košarkaša sa kojim nije produžena saradnja je Adam Hanga.

Hanga se na emotivan način oprostio od crveno-belog dresa i kluba.sa kojim je osvojio tri trofeja.

"Bila je to samo jedna godina, ali se oseća kao uspomene i iskustvo za ceo život. Hvala ti, Beograde. Moja porodica nikad nije bila srećnija, voleli smo i živeli za svaki trenutak istog. Hvala Crvenoj zvezdi, bilo je zadovoljstvo nositi crveno-beli istorijski dres. Kao što sam mnogo puta rekao, ovaj klub ima nešto veoma posebno i neverovatno, na čemu mogu da zavide širom Evrope. Strast i ljubav koju navijači pokazuju prema ovom sportu su neuporedive. Samo oni koji su to doživeli i bili deo toga to mogu i da razumeju", napisao je Hanga.

Adam Hanga.Hanga će se najverovatnije vratiti u Španiju.

On je prethodnog leta stigao iz Real Madrida kao jedan od najiskusnijih igrača, imao je solidnu sezonu, ali su ga povrede na kraju omele da završi sezonu kako treba.

Kurir sport