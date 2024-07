HRVATSKI AS OTKRIO KO JE NAJVEĆI RASISTA MEĐU KOŠARKAŠIMA: Iznenadićete se o kome se radi?! Bio je ozbiljan igrač!

Mario Kasun je nesvakidašnji lik u svetu košarke. Snažni centar, visok 216 centimetara dve godine igrao je u NBA ligi, za Orlando Medžik.

foto: Printskrin/Jutjub

Rođeni Vinkovčanin Mario Kasun (44) zahvaljujući svojoj snazi, ali i košarkaškom umeću vrlo brzo je skrenuo pažnju američkih medija. Iako nije dugo igrao u NBA, bio je pod pažnjom novinara.

Poznat je Kasunov duel sa legendarnim košarkašem Kevinom Garnetom (48), o kojem je snažni košarkaš u javnost izneo dosad nepoznate detalje.

- Big tiket! On mi je bio idol dok sam bio dete. I ja sam došao pre utakmice do njega. rekoh mu, hej Kej Dži možeš li da mi potpišeš patike. Istrčim na utakmicu u nekom njegovom retro modelu. I on mi kaže, hajde mali, pali motore s tom patikama, nemaš dozvolu od mene da ih nosiš - rekao je Mario Kasun u podkastu "Jao Mile" gostujući kod Mileta Ilića i nastavio:

- Dobio sam te Adidas patike i svidele su mi se. onako, bile su bele "fokusice" sa malo debljim đonom. I ja ga zamolio... Rekoh, hajde da mi potpišeš patike... Znaš... Ono, okrene se. I ode!

foto: Jason Miller / Getty images / Profimedia

Mario Kasun optužio je Kevina Garneta za rasizam protiv belih košarkaša.

- To je, ja mislim, najveći rasista protiv belaca.

Kasnije je Mario Kasun imao silnu motivaciju da baš u direktnim duelima sa Kevinom Garnetom pokaže svoj kvalitet. Tako je na utakmici Orlanda i Minesote Kasun "posterizovao" Kevina Garneta, posramio ga u direktnom duelu, što je ovome mnogo teško palo. Zakucao mu je Kasun loptu u koš, pravo u lice, da je Amerikanac kiptao od nemoći i besa.

- Tako, da... ESPN i blok - bio je skroman Kasun.

Postoji priča da je Kevin Garnet zbog tog poniženja koje mu je Kasun naneo zvao Jutjub i tražio da se skine taj video sa interneta. Navodno je platio ozbiljnu sumu.

- To su rekli... Jedan moj prijatelj koji radi za NBA, kazao mi je da je on (Kevin Garnet op.a.) zvao, tražio Jutjub i NBA da se to skine sa neta - otkrio je Mario Kasun.

Kurir sport

