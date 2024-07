IZGLEDA DA POSTOJI MNOGO DILEMA! Pešić još uvek ne zna kada će objaviti konačan spisak igrača za Pariz: "Voleo bih da se..."

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije, Svetislav Pešić, sumirao je utiske posle prve nedelje priprema pred Olimpijske igre u Parizu.

Pre nego što košarkaši Srbije odlete za Francusku, očekuje ih nekoliko prijateljskih mečeva.

„Ja kažem loše pripreme – loši rezultati. Pripremiti se za jedan ovako zahtevan olimpijski turnir je specijalna situacija. Možda malo drugačije od priprema za Svetsko prvenstvo. Svi igrači, ili bar 80%, završili su pre nekoliko nedelja kompletnu zahtevnu sezonu. Pripremiti ekipu za ovakav turnir, sa strane trenera i medicinskog štaba je izazovno, nije lako. Za igrače je najteže“, rekao je Pešić.

Govorio je selektor Srbije o zdravstvenom stanju u ekipi.

„Moramo da budemo senzitivni, pažljivi, da ne dođemo u situaciju nepredviđenih povreda. To bi nas izbacilo iz ritma, nema vremena. Olimpijski turnir počinje 27. jula, mi već 24. ujutru letimo za Lil. Ne smemo da dozvolimo nepredviđenu povredu. Stanje je dosta dobro. Nikola Jović je počeo da radi specijalni program od pre tri dana, pokazuje odnos prema svemu, mlad je. Moramo da budemo pažljivi, da ga ne ubacujemo prerano u neke napore. Za sada je svaki dan korak napred.“

Rekao je Pešić da još uvek ne zna kada će saopštiti kompletan spisak igrača za Olimpijske igre.

„Ja to ne znam. Do pred sam odlazak se ne zna. Mi 24. jula ujutru idemo za Lil. Voleo bih da se to ranije desi, ali verovatno pre toga nećemo odrediti 12 igrača.“

