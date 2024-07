TRENIRAO GA JE U PARTIZANU, SADA JE OTKRIO PRAVU ISTINU! Bilo je KLANOVA u ekipi, evo zbog čega je Kodi bio NESREĆAN u Humskoj!

Američki plejmejker Kodi Miler Mekintajer vratio se u Srbiju posle tri godine, pa će tako posle dresa Partizana igrati u opremi njegovog najvećeg rivala - Crvene zvezde. Šampion ABA lige doveo ga je zbog zaista sjajnih izdanja tokom prethodne sezone u Baskoniji, gde je pružao potpuno drugačije partije nego što smo na to navikli za vreme njegovog boravka u crno-belom taboru koji je napustio ljut.

Zato je već po potpisu za Crvenu zvezdu "najavio osvetu", pošto se nije na lep način rastao sa Partizanom, o čemu je sada govorio njegov nekadašnji trener Saša Filipovski: "On je bio dobra žena, mi smo bili dobar muž, ali brak jednostavno nije bio dobar. Eto, možda je tako najlakše objasniti kako je to izgledalo. Nije mu bilo lako, što je i razumljivo", rekao je on za "Mozzart Sport".

"Ceo ambijent, cela sezona je bila teška. Mi nismo imali podršku navijača. O tom huku navijača se danas najviše priča, a mi to nismo nimalo osetili. Ko zna kakav bi Kodi bio da je osetio taj vetar u leđa sa tribina koga jednostavno nije bilo. Manjkalo je podrške, a bilo je izolacije, testiranja, maski i priče o pandemiji", objašnjava problem slovenački trener.

foto: @starsport

Prema njegovim rečima, sezona je bila jako komplikovana i u nekim evropskim mečevima Kodi je bio jedan od lidera, dok je imao problema u ABA ligi. "Na kraju se sve to nakupilo i završilo se kako se završilo. Loše... Pa kako da bude zadovoljan? Mislio je da će izgledati drugačije. Kada se gubi i kada je sve teško, normalno je da čovek bude nezadovoljan. Niko nije bio zadovoljan tom sezonom", dodaje Filipovski i poručuje da je uprkos svemu Amerikanac bio profesionalac koji je bio povučen, a da je svima jasno da je u međuvremenu napredovao.

"Da li je moglo drugačije? Teško je to sada reći. Takva sezona i takvi uslovi ne mogu da se ponove. Nisu bili normalni. Bilo je onda tu i klanova u ekipi. Tri grupe. Prosto problemi sa kojima se kasnije borio i Aca Matović. Zaista je teško bilo šta analizirati kada igrate zatvorene utakmice", zaključio je Filipovski.

Kodi Miler Mekintajer rođen je u američkom gradu Haj Point u Severnoj Karolini, a pohađao je koledž Vejk Forest. Nije uspeo da se domogne NBA lige pošto na draftu 2016. godine nije izabran, a zatim je počela njegova evropska karijera. Igrao je za Leuven Berse u Belgiji, Parmu u Rusiji, kratko i Teksasa Legends u Razvojnoj ligi, pa Zenit iz Sankt Peterburga, Cedevita Olimpiju, Partizan, Burg, Andoru i Gazijantep pre nego što je u Baskoniji debitovao na mečevima Evrolige. Tokom prethodne sezone za španski tim je odigrao 39 mečeva u Evroligi, uz prosek od 9,6 poena, 7,3 asistencije i 4,4 skoka.

