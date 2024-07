MOĆNE REČI TRENERA CRVENE ZVEZDE: Sferopulos objasnio kakav odnos ima sa Obradovićem: "To se neće promeniti bez obzira na sve"

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos, objasnio je kakav odnos ima sa trenerom Partizana, Željkom Obradovićem.

Grčki stručnjak gaji poštovanje prema najtrofejnijem treneru u Evropi, i kako kaže, to se nikada neće promeniti uprkos tome što su sada veliki rivali.

- Imamo međusobno poštovanje, obojica poštujemo jedan drugog. Pogotovo sada, kada smo veliki rivali, treniramo rivalske timove srpske košarke. To se nikada neće promeniti bez obzira na sve. Obojica takođe poštujemo svoje protivnike. Za mene je Obradović dugi niz godina, ovde u uniji trenera, on je bio prvi predsednik, kreirao je sve ovo za trenere. Ima jako puno uspeha. Za mene je jako interesantno da smo u istoj zemlji, u istom takmičenju. Sa druge strane obojica imamo principe kao ljudske osobe, ali obojica ne želimo da ih prekršimo bez obzira na pritisak rezultata. To nas drži u odličnom odnosu čak i sada - rekao je Sferopulos za "Meridian Sport".

