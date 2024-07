ŠTA ĆE REĆI GROBARI? Aleksa Avramović o Partizanu: NE ZANIMA ME!

Plejmejker košarkaške reprezentacije Srbije i Partizana Aleksa Avramović se trenutno nalazi sa nacionalnim timom i sprema se za nastup na Olimpijskim igrama.

Klupski status Avramovića je pod znakom pitanja, iako ima ugovor sa Partizanom, velika je verovatnoća da napusti redove crno-belih, a u razgovoru za "Meridian sport" otkrio je svoje mišljenje o toj temi.

- Ne zanimaju me te priče, trista posto sam fokusiran na reprezentaciju. Šta će biti sa klubom, to me ne zanima. U smislu da me u ovom trenutku ne dotačinje. Šta bude, biće. Dobro smo odradili ove dve probe, naučili smo dosta iz toga. Čini mi se da smo drugu utakmicu igrali sa većim intenzitetom nego prvu. U smislu da smo povećali broj tih presečenih lopti, što nam je donelo dosta lakih poena. U narednoj nedelji nas čeka taj meč sa Francuskom, pa ćemo se onda u završnoj sedmici u Abu Dabiju sresti sa Australijom i SAD, za kraj sa Japanom, tu u Areni, pred našom publikom - rekao je Avramović pa nastavio o reprezentaciji Srbije:

foto: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Treniramo jako. Pripreme su uvek dosta intenzivne. Dosta se trenira, dosta se dobija informacija, dosta se uči. Ali, svima je nama ovde lepo, svi volimo što smo u reprezentaciji. Nama je stvarno lepo. Uživamo… Stvarno je privilegija biti ovde. Ništa nije drugačija. Timska hemija je fantastična. Ostalo nam je još 20-tak dana, ni toliko, do odlaska na Olimpijske igre. Stvarno se spremamo jako i želimo da napravimo neki rezultat kojim ćemo obradovati naciju - zaključio je Avramović.

Kurir sport / Meridian sport

