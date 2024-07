FER I POŠTENO! Slukas odlučio da ne igra za Grčku na Olimpijskim igrama, razlog je sjajan

Grčki plejmejker, Kostas Slukas, odlučio je da ne bude deo reprezentacije na Olimpijskim igrama.

On je svoju odluku doneo zbog činjenice da nije igrao u kvalifikacijama.

"To za mene nije moralno ispravno. Jednostavno nije u redu. Ja da se odmaram i kupam, a neko da se znoji kako bi postigao nešto za nacionalni tim. Da li ću se priključiti nakon što su oni prebrodili sve te probleme? Selektor me pitao da li želim da razgovaramo o tome. Rekao sam mu kako ne postoji šansa da se nađem na Olimpijskim igrama, a da nisam igrao u kvalifikacijama", rekao je Slukas i dodao:

"Nikada ne razmišljam tako i nikada to ne bih uradio. Olimpijske igre su bile san, Janis Adetokumbo je bio u suzama… Ježim se dok ovo govorim. On, koji je osvojio sve što se osvojiti može, najveći na svetu…Cena je previsoka. Neću moći da živim za te momente, naravno da je to tužno za mene".

