UŽIVO, KONFERENCIJA SVETISLAVA PEŠIĆA! Selektor Srbije se obraća naciji - vreme je da sumira utiske o dosadašnjem delu priprema!

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obratiće se naciji i javnosti povodom dosadašnjeg dela priprema i svega onoga što je urađeno do ovog trenutka.

Uživo obraćanje selektora Srbije možete pratiti preko našeg sajta od 13.00.

Uživo,

Konferencija Svetislava Pešića: 13.00

- Dobar dan svima, dve nedelje smo zajedno, prošli smo uvodni deo. Zadnjih nekoliko dana smo u Areni, uglavnom nismo ispunili sve što smo planirali, ali za dve nedelje smo uradili dovoljno, nismo ni svaki dan trenirali. Kao što znate svi dolaze iz različitih klubova, treba sve to povezati. Da se povežu između sebe pa onda i mi sa njima. To je veoma zahtevno, postoji ogromna želja sa njihove strane. Mi nismo u dobrom fizučkom stanju na nivou na kom sam ja želeo. Igramo prvu utakmicu 28.jula, znači još dve i po nedelje - rekao je Pešić na početku svog izlaganja i potom dodao:

- Tako da se nadam da ćemo doći na jedan nivo koji je potreban. Znate protiv koga igramo, to su ekipe koje su sličnog stila igre. Sa puno trčanja, agresivnom odbranom, naravno sa različitim kvalitetom. Ne kukam ja uopšte pošto ste me pozvali onda vam govorim ono što treba da znate, jer nije za odmet naučiti nešto i od trenera. Naši ciljevi su visoki i za to se moraš baš dobro spremiti. To je deo naših svakodnevnih obaveza i pokušavamo da to uradimo na najbolji mogući način. Igrali smo dve utakmica sa Holandijom, to je bilo dobro. Ogroman je interes igrača da se pokažu na najbolji način.

- Nikola Jović je počeo da trenira individualno, krajem prošle nedelje je skinuo čizmu, radi sa fizioterapeutima i timom. Ostaje sa doktorima, lekarima i komletnim stafom dok smo mi na putu da vidimo da li ga oni mogu spremiti da se priključi ekipi kada se mi vratimo iz Abu Dabija. Nije ruptura, nije ništa polomljeno, ali traže vreme. Davidovac se povredio sa Holandijom ima terapije u Vipu i ako mogu da se obratim stručnjacima da srede Davidovca, ali on je bio odličan. Pokazao je sjajan intenzitet, mogu da kažem da ga ne bi prepoznali, jer je tako dao kao nikada do sada. Žao mi je što se on povredio, pao je nezgodno na kuk i nadam se da će uspeti da ga oporave do 18.jula, jer su nam obojica mnogo važni. Jer mi na njihovim pozicijama nemamo takve igrače i oni su nam mnogo bitni - istakao je Pešič.

Popularni "Kari" govoriće o svim aktuelim temama koje zanimaju ljubitelje košarke u Srbiji i naravno o predstojećim Olimpijskim igrama u Parizu gde "orlovi" imaju velike ambicije posle osvojenog srebra u Manili prošle godine.

Srbija je tokom pripremnog dela dva put savladala Holandiju u utakmicama iza zatvorenih vrata.

