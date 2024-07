"SVE ME OVO PODSEĆA NA DUBAI" Oštre reči Žarka Paspalja - čuveni as bez dlake na jeziku o "novom" Partizanu i Željku Obradoviću!

U sezoni koja je iza nas, KK Partizan nije se proslavio. Četa Željka Obradovića nije uspela da osvoji niti jedan trofej, usled čega je usledila totalna rekonstrukcija tima.

Veliki broj igrača je napustilo Humsku ulicu, pa ćemo naredne sezone gledati potpuno drugačiji crno-beli tim, a svoju prognozu izneo je legendarni košarkaš, Žarko Paspalj.

– U velikoj meri zavisi koga će sve da dovedu do kraja. Evropa nije baš preveliko tržište što se tiče igrača, nije lako, tako da je to veliko pitanje. Mislim da nisu pogrešili što su se razišli sa velikim brojem igrača. Bilo je tu i mnogo novca, moralo je da se menja. Sve će da zavisi od toga kako će prelazni rok da izgleda do kraja. Može da bude i dobro, a može i da ne bude. Naravno, bilo bi divno da postoji neki kostur, kao što većina timova radi. Da imaš neku osnovu pa da popuniš tamo gde misliš da bi moglo bolje. Ovakvu situaciju nismo gledali često - rekao je Paspalj za MaxBet sport.

foto: ABA liga

Paspalj je Partizan uporedio sa novim članom regionalnog prvenstva, Dubaijem.

– Ovo oko Partizana me podseća na Dubai. Nemamo tim, tek ga pravimo, nadamo se, naravno, sa više iskustva, da će da se nađu takvi igrači. Trener i staf su ostali, a čak bih rekao i što se tiče Evrope da se pojavio neki prostor na tržištu. Nekoliko ekipa je promenilo dosta igrača i sada bi nešto i moglo da se nađe, za razliku od prošle godine kada ih apsolutno nije bilo. Što se tiče igrača iz NBA lige, veliki sam pesimista. Naravno, kada to kažem mislim na one malo slabijeg kvaliteta, jer se i tamo situacija u velikoj meri promenila.

foto: Starsport©

Čuveni as smatra da su crno-beli morali da zadrže Lesora i Eksuma, koji su u svoje vreme bili jedni od najboljih igrača Partizana.

– Mislim da je trebalo da se zadrže Matijas Lesor i Dante Eksum. Trebalo je da se reaguje, ispostavilo se da su oni bili nosioci ekipe. Takođe, Jam Madar je odigrao sasvim pristojno u dresu Partizana. Kada su oni otišli postalo je jasno da Kevint Panter i Zek Ledej nisu nosioci, ma koliko se ranije činilo da jesu.

Ističe Paspalj da je na Željku Obradoviću ogromna odgovornost.

– Mislim da je svima jasno da je to dobra odluka. On ima fenomenalnu reputaciju, njegova želja i ljubav prema klubu su ogromne. Na njemu i njegovim saradnicima je sada velika odgovornost da se naprave pravi potezi.

Kurir sport

