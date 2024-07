OVO MNOGE ZANIMA! SELEKTOR SVETISLAV PEŠIĆ O POVREDI NIKOLE JOVIĆA: Evo kakvo je stanje sjajnog košarkaša, ove reči raduju!

Košarkaši Srbije završili su prvi deo priprema pred početak Olimpijskih igara u Parizu.

Selektor naše reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obratio se naciji tim povodom i sumirao utiske dosadašnjeg dela priprema i svega onoga što je urađeno do ovog trenutka.

Govorio je Pešić o brojnim temama, a dotakao se i sjajnog Nikole Jovića, koji se oporavlja od povrede.

- Nikola Jović je počeo da trenira individualno, krajem prošle nedelje je skinuo čizmu, radi sa fizioterapeutima i timom. Ostaje sa doktorima, lekarima i komletnim stafom dok smo mi na putu da vidimo da li ga oni mogu spremiti da se priključi ekipi kada se mi vratimo iz Abu Dabija. Nije ruptura, nije ništa polomljeno, ali traže vreme. Davidovac se povredio sa Holandijom ima terapije u Vipu i ako mogu da se obratim stručnjacima da srede Davidovca, ali on je bio odličan. Pokazao je sjajan intenzitet, mogu da kažem da ga ne bi prepoznali, jer je tako dao kao nikada do sada. Žao mi je što se on povredio, pao je nezgodno na kuk i nadam se da će uspeti da ga oporave do 18.jula, jer su nam obojica mnogo važni. Jer mi na njihovim pozicijama nemamo takve igrače i oni su nam mnogo bitni - istakao je Pešič.

