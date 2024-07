PEŠIĆ KRENUO DA POŠALJE ĐOKOVIĆU PORUKU, PA SAZNAO DA MU JE DE MINOR PREDAO MEČ: Hit scena! Selektor Srbije reakcijom NASMEJAO sve

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić obratio se naciji povodom dosadašnjeg dela priprema.

Popularni "Kari" govorio je o svim temama koje zanimaju javnost u Srbiji, a nije propustio priliku ni da pomene Novaka Đokovića i tretman koji ima od strane zapadnog sveta.

foto: Chryslene Caillaud / Panoramic / imago stock&people / Profimedia Slično

Selektor je krenuo da pošalje poruku u kojoj mu želi sreću u današnjem meču protiv Aleksa De Minora, ali su mu prisutni novinari rekli da je u tom trenutku Australijanac predao duel.

Pešićeva reakcija je bila vrlo simpatična i zasmejala je sve novinare, kada je saznao da je Aleks De Minor predao meč srpskom asu.

- Šta, otkazao ovaj? Odlično - rekao je Pešić i potom dodao:

- Ja bih samo hteo da iskoristim priliku da pozdravim Novaka Đokovića i da mu poželim svu sreću i puno uspeha i toliko sam ponosan na njega i na ono što je uzeo mikrofon i saopštio navijačima "laku noć" i to je on, to ne može svako. Vi treba o tome da pišete stalno i vi to stalno treba da hvalite - rekao je iskusni stručnjak.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:35 Puna Arena Partizan, grobari, navijaci, kosarka, arena, rekord