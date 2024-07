ACA PETROVIĆ PREPORODIO BRAZIL: Jago me je molio da ga ne eliminišem! Neverovatan osećaj

Povratak Ace Petrovića na kormilo reprezentacije Brazila ispostavio se kao pravi potez.

Brazil je dominantno izborio plasman na Olimpijske igre u Parizu, pošto je u odlučujućem meču razbio Letoniju u Rigi.

''Osećaj? Iskreno, ne znam šta bih rekao. Bilo je to putovanje u kom sam razmišljao samo kako preživeti sledeći dan.S obzirom na sve probleme s kojima smo se suočavali na pripremama, tek devet dana pre početka turnira u Rigi dogovorili dolazak Marselinja Uertasa jer su nam bila povređena oba plejmakera, Raulzinjo (Raul Neto) i Jago, i mogli smo samo ići dan za danom", rekao je Pterović u intervjuu za hrvatske medije.

Potom je nastavio pun utisaka.

"Trebali ste videti kakvo je to bilo slavlje, baš na onaj njihov, 'samba' način. Ta sreća, zadovoljstvo, želja je nešto neverovatno. Najbolji primer koliko njima sve ovo znači je kad me Jago Santos nazvao prilikom slaganja popisa igrača, molio da ga ne eliminišem, da će se sigurno oporaviti. I bilo je logičnije pozvati nekog zdravijeg pleja, pogotovo jer je Raulzinjo isto bio povređen, ali Jago je na kraju dao svoj doprinos na ovom turniru, do Pariza će se potpuno oporaviti. Kao i Raulzinjo'', istakao je Petrović.

U finalu je Brazil savladao domaćina turnira, selekciju Letonije.

''Naša odbrana je funkcionisala prilično dobro, mislim da smo u proseku primali najmanje poena od svih reprezentacija na ovim kvalifikacijama. To je zato jer imam dva, tri 'pit bula, igrače koji mogu braniti pozicije 2-3-4 pa smo tako 'udavili' Bertansa, ali i sve spoljne igrače Letonije, što je ono na čemu su oni napravili dobar rezultat na SP'', objašnjava Petrović.

Slede kratke pripreme za OI u Parizu, a moguć je i prijateljski meč sa Srbijom u Beogradu.

''Sad opet nastavljamo priču u Zagrebu, tu nas od 17. jula čeka pet, šest dana priprema, tu tražimo jednu ili dve utakmice, možda u Beogradu sa Srbijom i(li) protiv nekog drugog u Francuskoj''.

Ostaje li Petrović i posle Olimpijskih igara na klupi Brazila?

''Ne, ne, ovo je još uvek jednokratni angažman. Kratko, nabrijano, prepuno adrenalina... To je ono što meni paše. Pogotovo u ovoj fazi karijere. Pre četiri godine sam napravio grešku kad sam, uz reprezentaciju preuzeo i klub (Pezaro). Tu sam 'pukao'. Kao što rekoh, kratko, nabrijano, prepuno adrenalina... Pa na odmor'',zaključio je harizmatični hrvatski stručnjak.

Kurir sport