PAKLEN SASTAV KANADE ZA PARIZ: Džamal Marej predvodi jenog od glavnih rivala Srbije za medalju na Olimpijskim igrama

Selektor košarkaške reprezentacije Kanade Đordi Fernandes saopštio je spisak od 12 igrača za Olimpijske igre u Parizu, na kojem su osmorica iz ekipe koja je na prošlom Svetskom prvenstvu osvojila bronzu.Na spisku su osmorica igrača koji su prošle godine osvojili bronzu na Svetskom prvenstvu, pobedom protiv selekcije SAD posle produžetka 127:118 - Šej Gildžes-Aleksander, Dilon Bruks, Keli Olinik, Lugenc Dort, Nikel Aleksander-Voker, Ar Džej Baret, Dvajt Pauel i Melvin Edžim.

U sastavu su i Džamal Marej, Kem Birč, Trejk Lajls i Endru Nemhard.

"Kada samo otvorili trening kamp u Torontu prošle sedmice, izazvao sam igrače da svakoga dana napreduju jedan odsto i svedok sam rada i posvećenosti koje pokazuju. Uz 17 dana do prve utakmice na takmičenju, to je prilika da budemo 17 odsto bolji. Od igrača preko trenera, do svih ostalih u ekipi, pred nama je neverovatna prilika da uradimo nešto istorijsko za Kanadu ovog leta", rekao je selektor Fernandes.

Košarkaš Toronta Keli Olinik raduje se učešću na olimpijskom turniru.

"Predvoditi našu seniorsku reprezentaciju na Igrama u Parizu je neverovatna čast. Otkako sam počeo da igram košarku, sanjao sam da predstavljam Kanadu na Olimpijskim igrama. Prošlogodišnje treće mesto na Svetskom prvenstvu je važan korak i dokaz da pripadamo grupi najboljih ekipa. Međutim, to nam je pokazalo da još moramo da radimo dok težimo našem cilju - osvajanju zlata u Parizu", rekao je Olinik.

Olimpijske igre održaće se od 26. jula do 11. avgusta u Parizu, a Kanada će igrati u Grupi A sa Australijom, Grčkom i Španijom.

