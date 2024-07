(UŽIVO) SRBIJA - FRANCUSKA: SPEKTAKL U LIONU! Orlovi protiv Francuza u Parkerovu čast! Evo gde možete pratiti prenos meča

Košarkaši Srbije igraju prijateljski meč sa Francuskom u okviru priprema za Olimpijske igre i Parizu.

Ovaj duel počinje u 21.00 sat.

20.50 - FRANCUSKI KOŠARKAŠI U DOBROM RASPOLOŽENJU

🙃 Un bizutage de rookie pour Bilal Coulibaly, laissé seul sur le parquet de la LDLC Arena avant l’échauffement du match contre la Serbie. pic.twitter.com/VjxXHpb7fY — Alexandre Lacoste (@Alex__Lacoste) July 12, 2024

20.40 - ORLOVI KRENULI SA ZAGREVANJEM

foto: Starsport

"Prošli smo uvodne pripreme. Da li smo ispunili sve? Naravno da nismo. To nikada nije ni moguće. Svi dolaze iz različitih klubova, sa različitim navikama koje se stvaraju 11 mjeseci. Sada to sve treba povezati. Prvo da sa se oni povežu između sebe, pa sa nama. To je proces koji je uvijek izazovan, prije svega za trenera i medicinski staf. Postoji ogromna želja sa strane igrača, da se što prije svi individualno pripreme, da budu u dobrom fizičkom stanju. Trenutno nismo u dobrom fizičkom stanju. Sigurno ne nivou kako sam želio da budemo. Nadam se da će se to popraviti", poručio je selektor Pešić uoči ovog duela.

foto: Starsport©

TONIJEVA "DEVETKA" IDE U PENZIJU Toni Parker, najbolji francuski košarkaš u istoriji, izjavio je da je veoma ponosan uoči svečanosti na kojoj će biti "penzionisan" broj devet kojeg je nosio na dresu reprezentacije Francuske. Svečanost će biti priređena posle prijateljskog meča Fancuska-Srbija u Desin-Šarpjeu kod Liona, prenela je agencija AFP. foto: EPA/IAN LANGSDON Parker (42) je nastupio 181 put od 2000. do 2016. godine. Parkerov broj u timu koji je bio šampion Evrope 2013, biće "penzionisan" na svečanosti koju će prirediti Francuska košarkaška federacija kao što to čini NBA liga s brojevima svojih slavnih igrača. "Bio sam malo iznenađen kada mi je to predložio Žan-Pjer Siuta. S obzirom na značaj tima Francuske za mene, biće to emotivan oproštaj", rekao je Parker.

Posle odigranog prijateljskog meča sa Francuskom, izabranici Svetislava Pešića putuju za Abu Dabi gde će igrati protiv SAD i Australije.

NEMA PRENOSA - PRATITE NA KURIRU Ni jedna televizijska stanica nije obezbedila prenos prijateljskog meča Srbije i Francuske, a ljubitelji košarke video-prenos moći će da prate na NBA platformama. Takođe, tekstualni prenos meča možete pratiti iz minuta u minut na našem sajtu.

