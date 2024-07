PEŠIĆ JASAN POSLE FRANCUSKE! Selektor Srbije izdvojio JEDAN FAKTOR kao posebno bitan: Moramo da RADIMO NA TOME!

Jutro nakon pobede protiv Francuske u Lionu, a uoči puta za Abu Dabi gde mušku reprezentaciju Srbije očekuju provere protiv nacionalnih timova Australije i SAD, selektor Svetislav Pešić je sumirao utiske o prvom odigranom meču.

- Učestvovali smo u pravom spektaklu u organizaciji francuskog saveza i zahvalni smo Parkeru što je baš nas odabrao za svoj oproštaj od košarke. Što se same utakmice tiče, ona je pokazala ono što se i zna, a to je da sve počinje od odbrane. Najvažniji deo naših priprema koje smo do sada obavljali, pored dovođenja igrača u optimalno fizičko stanje, je prihvatiti koncept odbrane i na tome raditi. Očigledno je da smo tu na dobrom putu. Igrati protiv reprezentacije Francuske koja je atletski snažna, gde nije baš jednostavno napraviti dobar "meč ap", obzirom na njihov individualni kvalitet i dobar balans između unutrašnje i spoljne igre. Ali, očigledno smo mogli da držimo ritam utakmice od početka do kraja, pre svega zahvaljujući našoj odbrani, što na kraju i statistika pokazuje - rekao je Pešić, pa dodao:

- Mi smo imali 51% uspešnosti u šutu, a Francuska 34%. To je pre svega proizvod naše odbrane. Ono na čemu mi posebno insistiramo jeste odbrana u tranziciji. Na tome puno radimo jer nas u grupi očekuju ekipe SAD, Južnog Sudana i Portorika koje su orijentisane na igru u tranziciji, to jest na brze napade. Na tome smo puno radili i imali smo dobru priliku da protiv ekipe koja je izuzetno atletski selektirana pokažemo da možemo. Što je najvažnije, igrači su pokazali želju da u tom delu igre daju svoj maksimum. Očekuje nas put u Abu Dabi, dva dana uoči utakmice ćemo nastaviti normalno sa treninzima jer se nalazimo u procesu priprema za Olimpijske igre, a ne za turnir u Abu Dabiju iako nas očekuju protivnici koji zahtevaju maksimalan pristup, respekt i pripremu. To su mečevi koji će nam sigurno pomoći da mi dalje napredujemo.

