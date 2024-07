STEF KARI POHVALIO NAVIJAČE PARTIZANA! Otvorio dušu pred okršaj sa Srbijom: Još uvek mislim na Milojevića i njegovu porodicu!

Proslavljeni američki košarkaš Stef Kari pred pripremni meč sa Srbijom u Abu Dabiju govorio je o Dejanu Milojeviću i svom odnosu sa bivšim saigračem Nemanjom Bjelicom.

"Nemanja Bjelica je bio omiljeni saigrač. Bio je momak koji je uživao u igranju košarke. Dao nam je sve što je imao. Bilo je sjajno osvojiti šampionat sa njim. Pratio sam ga dugo pre nego što sam igrao sa njim. On je jednostavno sjajan momak koji zna kako da igra. Ima dobar osećaj. Očigledno, može da pogodi šut. Sve je to radio za nas u sezoni '22. To su sjajne uspomene", rekao je Kari.

Kari ne krije da ga je užasno pogodila smrt srpskog trenera Dejana Milojevića, sa kojim je uspešno sarađivao u Golden Stejtu.

"Tragedija se desila prošle sezone. Još uvek mislim na njega i njegovu porodicu", kaže Kari i otkriva da ga je dirnuo gest navijača Partizana koji su na dirljiv način odali počast Dekiju.

"Još uvek dobijam jezu zbog počasti koju su mu odali tim koji je trenirao i tim za koji je igrao. Gledali smo to pre treninga. Ubrzo nakon što je preminuo. Bilo je to tako neverovatno slavljenje njegovog života. Uradili su to kako treba", rekao je Kari.

Kurir sport/J.M.

