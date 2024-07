SRBIJA JE DRUGAČIJA OD AMERIKE - TU SVAKO ZNA SVOJ POSAO! Bivši as Partizana sipao hvalospeve: To što Jokić radi je NEVEROVATNO!

Bivši košarkaš Partizana, reprezentativac Australije Dante Egzum, pred pripremni meč sa Srbijom imao je samo reči hvale za naš tim.

Podsetimo, Srbija će u sklopu priprema za Olimpijske igre u Parizu danas u Abu Dabiju od 18. časova odmeriti snage sa odličnim "Kengurima".

As Dalasa Dante Egzum izneo je svoja očekivanje pred okršaj sa Orlovima.

"Igramo dan za dan dve ovako teške pripremne utakmice, nije lako i predstavlja izazov. Očekujem potpuno drugačiji meč od ovog sa Amerikancima. Srbija ima potpuno drugačiji stil košarke, mi ćemo morati da radimo na drugačijim pokrivanjima u pik’n’rol igri. Neminovno je da moramo da se prilagodimo situaciji i nadam se da ćemo sada od početka naći naš ritam, da ćemo bolje ući u susret", rekao je Egzum za Mozzart sport.

Ljubimac Grobara imao je samo reči hvale za Nikolu Jokića i našu reprezentaciju.

"To što Nikola Jokić radi je nešto neverovatno, njegova košarka je sjajna. Na nama će da bude da probamo da ograničimo njegovu igru što je više moguće, iako smo svesni koliko je to teško. Generalno, Srbija je izuzetan skup igrača, od kojih svako ima svoj posao i zadatak na parketu. Mnogo iskustva i talenta u jednom timu. Imao sam priliku da igram protiv mnogih od njih, tako da mi je sve to vrlo dobro poznato. Jasno je da će fokus biti na Jokiću, ali ne smemo da zapostavimo ostale", poručio je Egzum.

Kurir sport/J.M./Mozzart sport

00:26 EGZUM NA ŠTAKAMA NAPUSTIO MADRID: Košarkaš Partizana povređen u tuči u Madridu