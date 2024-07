VERA MATOVIĆ GRMI U DŽORDANOVOM SPOTU, A ZA SVE JE KRIV LUKA DONČIĆ: Leteći Majkl podelio video, "MIKI, MILANE" sluša cela planeta

Čuveni turbo-folk hit pevačice Vere Matović zahvaljujući Luki Dončiću završio je u novoj reklami sportskog brenda Majkla Džordana!

Dončić, koji je zaštitno lice brenda legendarnog Džordana u spotu vozi automobili po pisti na kojoj se nalazi košarkaški teren, dok na radiju grmi pesma: "Miki, Milane".

Poznato je da je Luka veliki fan ove pesme, pa je često bila na repertoaru na zagrevanju pred njegove utakmice u NBA, a sada je i završila u reklami za sportski brend čije je Slovenac zaštitno lice.

Spot je na svom nalogu, koji prati gotovo 28 miliona ljudi podelio i najbolji košarkaš svih vremena - legendarni Majkl Džordan, pa Veru Matović sada sluša cela planeta.

Ovim povodom se oglasila i sama pevačica, koja je priznala da je i sama iznenađena Lukinim potezom.

"Nisam znala ništa o tome, to je za ponos nije za ljutnju! Kada me takav sportista kao što je Luka Dončić uvrsti u sve to, pa to je za ponos. Ja sam sad toliko srećna. Pesma "Miki Milane" je planetarni hit, to su svi pevali, svi pevaju i danas", rekla je Vera u razgovoru za "Blic".

Kurir sport/J.M.

01:14 NESTVARAN PODATAK! Scene iz Arene PREPLAVILE INTERNET - Partizanu i Grobarima pošlo za rukom ONO što nije ni NBA klubovima