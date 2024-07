UŽIVO! SRBIJA - SAD: Vreme je za najtežu proveru pred Olimpijske igre! Može li Pešićeva četa da zaustavi brutalan DRIM-TIM?!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas od 18 sati igra prijateljsku utakmicu protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Uživo,

SRBIJA - SAD: 18.00

Uoči meča:

- Ovo su kvote pred današnju utakmicu!

- Juče se cela nacija zabrinula!

- Evo ko prenosi današnji meč!

Podsetimo, reprezentacija Srbije je juče u Abu Dabiju izgubila od Australije rezultatom 84:73.

Nakon pobede protiv Francuske, Orlovi su sinoć protiv Australije igrali bez kapitena Bogdana Bogdanovića i Ognjena Dobrića, dok je početkom treće četvrtine i Vanja Marinković morao van igre zbog povrede.

Na svu sreću, povreda Vanje Marinkovića nije ozbiljnije prirode, kako stvari trenutno stoje selektor Pešić moći će da računa na njega na Olimpijskim igrama u Parizu.

foto: Starsport

Uprkos jučerašnjem porazu, selektor naših košarkaša Svetislav Pešić nije krio zadovoljstvo.

- Sve je onako kako smo i očekivali. Mi smo dali energiju, naravno tu su malo i problemi, neki ne mogu da igraju, neki su se povredili u toku utakmice. Naravno, tu se izgubi malo kontinuitet i pre svega u napadu. U odbrani smo dali energiju, bilo je to na nivou kakav je bio na prvoj utakmici sa Francuzima. Sve je to bilo sa nekim sitnim greškama, ali je energija postojala. Moramo da imamo jednu agresiju na ivici faulova... Oni u poslednjoj četvrtini nisu napravili nijedan faul, a igrali su dosta jako i nismo uspeli da mirnije naše napade organizujemo, malo smo možda bili nervozni i umorni zbog velike energije koju smo davali u odbrani jer igramo protiv ekipe koje je odlična u tranizciji. Trpe noge, noge se umore, košarka jeste i šut i pas i dribling, ali za to moraš da imaš sveže noge. Mi smo tu malo slabiji u napadu, naš sistem je da moramo da igramo malo preciznije - rekao je selektor

Kurir sport

Bonus video:

00:29 Nikola Jokić