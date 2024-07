MUTA PECNUO KARIJA: Pešić kaže da su ovi Amerikanci najjači, a nije se bunio što nisu imali najbolji sastav kad je bio prvak sveta

Srbija je pretrpela ubedljiv poraz od Amerikanaca u Abu Dabiju, prva četvrtina za "orlove" je bila sjajna, ali su u nastavku Lebron, Kari i drugovi pokazali zašto su neprikosnoveni kandidati za olimpijsko zlato.

foto: Starsport©

Poraz je bio očekivan, ali možda ne baš ovakav. Pripreme su u jeku, a treba istaći da za Srbiju nisu igrali Bogdan Bogdanović i Nikola Milutinov, s njima na parketu svakako bi igra našeg tima izgledala drugačije.

Iskusni trener Miroslav Nikolić ima medalje s velikih takmičenja i tri puta je bio član stručnog štaba reprezentacije kad su "orlovi" igrali finala sa Amerikancima. Ostalom, može da se pohvali i zlatom sa Svetskog prvenstva za juniore 2007, kad su u meču za titulu pobeđene SAD, a tada je na suprotnoj strani bio Stef Kari...

foto: Starsport/Srđan Stevanović

- Gledao sam utakmicu iz Abu Dabija, kako nisam, to mi je posao - najpre kaže popularni Muta.

Konstatujemo da je selektor Svetislav Pešić rekao da je ovaj sastav SAD među najjačima u istoriji, a da se drim-tim pokazao već u pripremama.

- Jaki... Pa Amerikanci su uvek Amerikanci, njima su najvažnije Olimpijske igre, manje Svetsko prvenstvo. To što Pešić kaže, dokle više izgovori... Mislim, nije se bunio kad je bio šampion sveta što tad Amerikanci nisu imali najjači sastav.

Prelazi Nikolić na igre našeg tima, bar na ono što je moglo da se vidi u ovih nekoliko utakmica.

- Ovo je još uigravanje, neće biti tako kad počne prvenstvo. Hoću da kažem da ćemo bolje izgledati sigurno. Ne znam zašto nije igrao Bogdanović, s njim u ekipi Micić i Jokić igraju mnogo rasterećenije. Posebno Jokić, koji će moći da bolje koristi igru leđima, jer Bogdan preti van linije za tri poena. Drugo, važan nam je i Milutinov, jer on može dobro da zameni Jokića da bi se ovaj odmorio.

foto: Profimedia

Prva četvrtina je bila odlična, ali je problem u tome što se teško izdržava ritam tako dobre ekipe.

- Jeste, treba to izdržati. Amerikanci su sjajni, favoriti broj jedan, ali videćemo. Možda malo da odigramo kombinovanu odbranu, da ih zbunimo. Ja sam tako postavljao stvari, vidim da sad to niko ne primenjuje. Ne treba raditi nešto u čemu su oni bolji, a to je jurnjava. Na kraju, i mi smo favoriti za medalju. Australijanci su nam dali deset trojki, ali mislim da njihov glavni igrač Peti Mils ne može da izdrži turnirski sistem jer je u godinama i pašće sigurno.

Srbiji preostaju još dva kontrolna meča - Japan i Grčka.

- A Grci se odmah mršte kad vide Srbiju, imaju malo kompleksa od nas - zaključio je u svom stilu Miroslav Nikolić.

foto: Profimedia

Čuveno zezanje Bogdan mi još duguje mnogo pića Poznato je da je Nikolić ima dobar odnos s kapitenom Srbije Bogdanom Bogdanovićem. Na treninzima je uvek bilo šale i zadirkivanja, a Muta se hvalio kako je Bogdana redovno dobijao u šutiranju, te da mu ovaj duguje mnogo pića. - Još mi je dužan... - kaže Nikolić uz osmeh i dodaje: - Ma samo nek on odigra dobro.

(Predrag Gajić)