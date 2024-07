EPSKA BRUKA! Iskusni trener bljuje VATRU posle debakla, njegove reči ODJEKUJU: Ovo je SUNOVRAT srpske košarke!

Srpsku košarkašku javnost neprijatno su iznenadili loši rezultati mlađih reprezentativnih kategorija na Evropskom prvenstvu u svom uzrastu.

Prvo je ženska u20 selekcija zauzela 15.mesto čime je ispala u B diviziju, a onda je muška juniorska reprezentacija poražena od Češke u osmini finala Evropskog prvenstva pa se nije našla među osam najboljih na starom kontinentu.

Ovaj rezultat dodatno dobija na težini kada se zna da smo prošle godine u muškoj konkurenciji osvojili zlatnu medalju u Nišu.

foto: Starsport

U analizi ovog neuspeha pozvali smo iskusnog srpskog trenera Dragana Gagija Nikolića da nam sa njegove strane objasni kako je moguće da smo ovako odjednom pali.

- Mi smo po raznim procenama bili projektovani da osvojimo prvo mesto, a evo kakve smo rezultate zabeležili. Pre godinu dana smo isto ovako analizirali rezultate, a sada su još gori ako je to ikako moguće. Prošle godine smo osvojili jednu medalju i to je predstavljeno kao nezapamćen uspeh. A moje je pitanje koliko smo medalja prosuli i bacili za ove godine. Kada se tako postave stvari, dolazi to pojave tasa na vagi gde sa jedne strane imamo 10 ili 12 ispuštenih medalja, a sa druge strane samo jednu. Jasno je da li je to uspeh ili neuspeh - počeo je Gagi.

Nema sumnje da naša zemlja u košarci uvek ide na zlatnu medalju bez obzira na uzrast i kategoriju, ali i da sada gubimo utakmice od nekih zemalja koje definitivno nisu košarkaške. Sadašnji trener Dinama iz Bukurešta vidi veliki problem.

- Ovo je epska bruka kada je reč o mlađim kategorijama. Mi smo poslednjih godina počeli da gubimo od Španaca i Francuza redovno koji su samo prepisali naš recept kada je u pitanju sistem i rad. Sada smo počeli da gubimo i od Češke uz svo poštovanje prema njima. Ovo je novitet u negativnom smislu. Ja sam našao određene knjige profesora Ace Nikolića u kojima je on rekao da smo mi učili košarku od Čeha pedesetih godina. Šta je sada ovo, jel se mi vraćamo 70 godina unazad. Ovo nije bruka, ovo je sunovrat naših mlađih kategorija. Dobili su najbolje uslove, jedino što je pozitivno u svemu ovome su uslovi i ulaganja koja su nikad veća - jasan je bivši trener MZT-a.

foto: ABA liga

Iz svega ovoga se samo može nametnuti pitanje šta radi stručni savet i koji su kriterijumi na onovu kojih se biraju kadrovi, vrši selekcija igrača i na koji način se radi sa njima. Gagi smatra da je potreban remont.

- Mislim da posle Olimpijskih igara na kojima svi očekujemo medalju, da je jedini pravi put totalni remont u mlađim kategorijama. Uz novu strategiju, sistem, platformu i kriterijume koji očigledno moraju da se menjaju. U mlađe kategorije mora da uđe košarkaški revizor koji će utvrditi ko je odgovoran i šta raditi dalje. Ja sam čuo da su u mlađim kategorijama počeli da se javljaju otkazi. U lađim kategorijama otkazi, ja nisam čuo da se to bilo gde desilo. Treba utvrditi i odnose između igrača, između igrača i trenera, između trenera i čelnika saveza, jer ovo nigde ne vodi - zaključio je Gagi.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:21 Dusko Vujosevic, grobari, Partizan, kosarka, arena