AMERIKA NIJE BILA PRVA OPCIJA! Ispalio Francuze, a sada želi da ih UĆUTKA u Parizu! Embid: Razgovarao sam sa predsednikom Makronom

NBA superstar Džoel Embid otkrio je zašto je odlučio da nastupa za reprezentaciju Amerike.

Bivši MVP NBA lige na Olimpijskim igrama u Parizu će zvanično debitovati za nacionalni tim SAD, a lako je moglo da se desi da ga gledamo u dresu domaćina Francuske.

Embid je rođen u Kamerunu i prva opcija bila je njegova domovina, međutim, kako Kamerunci nemaju zapažene rezultate u košarci odlučio je da zaigra za reprezentaciju sa kojom može da dođe do medalje.

"Bilo je teško. Kamerun, koji volim, SAD, gde sam već 14 godina, a zatim Francuska, gde imam dosta članvoa porodice. Osećao sam da me požuruju da donesem odluku. Želeo sam više vremena za to. Nije pomoglo što je Francuska postavila ultimatum kada bi trebalo da donesem odluku", kaže Embid i dodaje:

"Iz SAD su mi rekli da uzmem koliko god vremena je potrebno. Stvar koja je uvek bila poznata jeste da je Kamerun prvi izbor. Da se kvalifikovao, igrao bih za svoju domovinu. Imao sam priliku da razgovaram sa francuskim predsednikom o tome šta se dešava, rekao sam mu da me muči odnos Francuske i Kameruna, ali i drugih afričkih zemalja."

Ne krije Joel Embiid kako je postojao i razgovor sa predsednikom Francuske, te da ga sigurno ne čeka topla dobrodošlica u Lilu.

"Bio je to dobar razgovor. Dobio sam poziv, obično se ne javljam na nepoznate brojeve. Dobio sam poruku i shvatio šta se dešava. Imali smo sjajan razgovor".

"Očekujem puno zvižduka u Francuskoj. Ali ja to zapravo volim. Neće biti ništa što već nisam video. To te samo tera da poželiš da ih ućutkaš. Nema ništa bolje, oni zvižde, a ti pogađaš veliki šut i cela Arena se utišava. To je najbolji osećaj. Pogledaš okolo i u fazonu si: ‘Ne čujem vas više, vreme je da idete kući", poručio je igrač Filadelfije

foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Kurir sport/J.M./Basketbalsphere

