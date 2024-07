GUŽVA U SAOBRAĆAJU JE KRIVA ZA SVE! Šokantan IZGOVOR NBA superstara za KRIMINALNU partiju "drim tima"

Centar reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država, Entoni Dejvis, za lošu partiju SAD protiv Južnog Sudana okrivio je saobraćaj u Londonu!

Malo je nedostajalo da američki "drim tim" doživi najveću bruku u svojoj istoriji. Jedan koš delio je autsajdera Južni Sudan od pobede nad Amerikancima u pripremnom meču za Olimpijske igre (101:100).

Prvi favorit za zlato igrao je očajno na ovom meču, a Dejvis koji je utakmicu završio sa 15 poena i 11 skokova pronašao je zanimljiv izgovor za lošu igru.

Naime, kako navodi "Tim Reynolds sa the Associated Pressa", superstar Los Angeles Lakersa je u razgovoru za medije istakao kako su gužve u saobraćaju uticale na to da igrači SAD-a ne sprovedu svoje rutine pred početak meča na odgovarajuć način.

Kurir sport/J.M.

