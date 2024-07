PEŠIĆ ZADOVOLJAN PRED PUT U PARIZ: Možda nam nije trebao Abu Dabi, ali dobra lova... Evo kad će biti poznat konačan SPISAK Srbije

Košarkaši Srbije pobedili su večeras u beogradskoj Areni selekciju Grčke rezultatom 94:72 u prijateljskoj utakmici.

Ovo je ujedno bila i generalna proba za oba tima pred put na Olimpijske igre, koje se ove godine održavaju u Parizu, a ono što smo videli od naših reprezentativaca i te kako može da raduje.

Selektor Orlova Svetislav Pešić bio je izuzetno zadovoljan posle meča.

"Najvažnije sa ove utakmice što smo uzeli jeste to da smo imali kontiunitet, imali smo ritam, rasli smo od početka do kraja što ponekad rezultat može da vara, što sada nije slučaj. Ritam je bio dobar, na kraju i taj rezultat jer smo dobili sve četvrtine. Digli smo ritam odbrane u pik end rolu sa Milutinovim, naravno i Vasa. Što se tiče Avramovića, njega smo odmarali, Vasa je važan da se vrati da digne fizičku spremu i on se pocepao dobro i naravno, Gudurić kao i Marinković koji su držali sve.

Odbrana ne počinje od centra, nego od bekova, pre svega od odbrane plejmejkera ili igrača koji se bavi organizacijom napada protivničke ekipe. Videli ste sinoć, sada razlika u pristupu i to bi trebalo da bude to. Moraom tako da igramo odbranu, dolazi taj naš talenat, individualni kvalitet koji nije sporan, ali ne može da dođe ako nema bazu u odbrani, ali videli ste da smo imali 30 asistencija, što je onako... Bez obzira na to koji je protivnik, oni su se borili isto, Grci isto su evroligaški igrači. Avramović je igrao pametno, postao je plejmejker, dao je osam asistencija, što je najviše u karijeri i on tako kaže, ja verujem. Mi se radujemo da odigra tako kako je odigrao, ali većina igrača su dali, ja govorim o odbrani koliko je važna, da bismo mogli da odigramo koliko je važno, taj talenat u napadu koji je sporan. Imali smo 44-45 procenta šuta za tri poena, dali smo 12 trojki, Bogdanović je pogodio sve trojke koje je šutnuo, to nas raduje. Treba nam šut, ali šut dolazi kao produkt dobre odbrane, tenzije u odbrani i to je bilo dobro.

Govorio je Pešić o spisku za Francusku.

"Ne znamo, vi se tamo bavite ko je povređen, ko ne, dva meseca već. To je lepo od vas što se brinete, ali... Večeras ćemo da sednemo sa Tarlaćem, sportskim direktorom i sa medicinskom stavom sa Gagom Radovanovićem i Milanom i donećemo odluku. Svi su ovi momci dali maksimum, ta ekipa naravno da ne može da se razvija bez pomoći igrača koji nisu igrali dovoljno minuta i ova ekipa ima kontinuitet i zato to nije laka odluka, ali... Uvek je svaki važan igrač, ali ekipa je najvažnija, sutra ćemo doneti odluku definitivno oko svega toga. Ima vremena, niko nas ne požuruje, pa ćemo da vidimo.

Otkrio je Pešić i čime je zadovoljan, ali i čime zapravo nije.

"Osnovno što bi ja hteo da podvučem je naše fizičko stanje, to nije na najoptimalnijem nivou, ali... Znate kako, svi imaju svoje probleme, ja kažem nema problema, ima samo rešenja. To je jedino gde smo mi, velika razlika je pripremiti reprezentaciju pred Mundobasket i sada. Zašto? Jer pred Svetsko prvenstvo su imali jedan period gde su pravili odmor, mentalno i fizički, a ovde je sve krenulo, mesec dana ranije u odnosu na početak Svetskog prvenstva, tačno 27. - 28. to je počelo kasnije, sad je mesec dana ranije. A sezona se završila mnogo kasno"

"Tako da nije bilo vremena ni za odmor, niti za regeneraciju, igrači su došli sa povredama koje nisu zalečene, u ovom procesu treninga smo morali da improvizujemo da se posvetimo igrača, praktično nijedan igrač nije bio bez neke povrede koje je vukao tokom sezone. Eto, to je to. Možda nije trebalo da idemo za Abu Dabi, to nam je bio naporan put, imali smo organziaciju. Izgledali smo dosta umorno, trebalo nam je to, zaradila se dobra lova. Jedno i drugo smo morali da prihvatimo, protivnika nije bilo. Sportski aspekt je najvažniji, videli ste da nema protivnika, praktično su svi igrali kvalifikacije za Olimpijske igre, morali smo da prihvatamo to da bismo igrali, to nas je poremetilo, šta da radimo. Šta je tu je. Što se tiče ostalog, mi smo pomalo napred, kad je u pitanju naš napad, videli ste da smo večeras kao i sinoć protiv Japana imali dobar drugi pas, imali smo dobru saradnju, evo 30 asistencija, 12 pogođenih trojki... Tu smo se malo poboljšali u napadu"

Da li je ovo bila najbolja utakmica Srbije na pripremama

"Teško je da se kaže da li je najbolja, recimo bilo je dobrih momenata protiv Australije, ali nismo imali kontinuitet, kao i protiv Amerikanaca, taj kontinuitet, nismo imali dovoljno snage. Individualni kvalitet Amerikanaca je dobar, ne treba potcenjivati, igrali smo fantastičnu utakmicu sa Francuzima, to je prva zvanična utakmica protiv dve sa Holandijom. To je taj neki nivo, kažem, naravno sam sigraun i nadam se da ćemo tamo, po informacijama u Lilu je dobar smeštaj, imaćemo mogućnosti da se odmorimo, tačno znamo kad su treninzi, znamo šta nas čeka, nadam se da neće biti iznenađenja na tom ulazu u Olimpijsko selo, da se sve to završi, ali imamo dovoljno vremena da se naspavamo i da se regenerišemo i da nastavimo da radimo na detaljima koji su važni". rekao je Pešić i nastavio:

"Ulaz u akciju, trebalo bi ranije da ulazimo u akcije naše, da ulazimo u pet na pet, da ulaz u akciju bude precizniji, da smatramo što je precizniji ulaz napada, onda se povećava procenat šuta u završnoj fazi napada, trebalo bi da budemo bolji i precizniji. Onda možemo i čak da podignemo i samopouzdanje i možemo da donosimo odluke u napadu. Radićemo na tome malo, gledaćemo i ove druge, analiziraćemo ove do sada. Možda još neke detalje u odbrani, eto, uvek nešto ima što bi moglo da bude bolje.

Na kraju, pomenuo je i Davidovca.

"Ne znamo, trenirao je, dobro je, napravljen je medicinski pregled, ništa se nije pogoršalo nakon treninga, čak se jedan deo mišića zatvorio i nema nikakvih problema. Međutim, ne znam, moraćemo još da razmislimo, naravno da je važan, važni su svi, nije dovoljno spreman, videćemo, obavićemo razgovor sa njim, sa medicinskim stafom i donećemo odluku", zaključio je Pešić.

Kurir sport